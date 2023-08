CNN

Ein gewaltiges, außer Kontrolle geratenes Feuer, das sowohl in Kalifornien als auch in Nevada brennt, führt zu extremem Brandverhalten, erzeugt „Feuerwirbel“ und schafft gefährliche Bedingungen für Feuerwehrleute, so die Behörden.

Das als „York Fire“ bezeichnete Feuer, das 77.000 Acres vernichtet hat und am Montagabend noch zu 0 % eingedämmt ist, begann am Freitag in der New York Mountain Range des kalifornischen Mojave National Preserve und überquerte am Sonntag die Staatsgrenzen nach Nevada, als der Wind bei sengenden Temperaturen zunahm .

Das Feuer gehört zu Dutzenden Waldbränden, die im ganzen Land brennen, während einige Gebiete unter unerbittlicher Hitze brennen – darunter ein Feuer, das auf beiden Seiten der amerikanisch-kanadischen Grenze wütet.

Das Feuer an der Staatsgrenze zwischen Kalifornien und Nevada wächst immer noch „rasant“ und schafft extreme Bedingungen, die es gefährlicher und schwieriger zu kontrollieren machen, sagten Feuerwehrleute am Montagabend.

Feuerwehrleute, die gegen den Brand kämpften, sahen Feuerwirbel – „einen Wirbel aus Flammen und Rauch, der sich bildet, wenn starke Hitze und turbulente Winde zusammenkommen und eine rotierende Feuersäule erzeugen“, sagte das Mojave National Preserve am Sonntag.

Während die vom Feuer erhitzte Luft aufsteigt, strömt kalte Luft an ihre Stelle und erzeugt einen rotierenden Wirbel, der aus einem Feuer aufsteigt und Rauch, Trümmer und Flammen in die Höhe treibt – in manchen Fällen auch als Feuertornado bezeichnet.

„Diese Feuerwirbel ähneln Staubteufeln, werden jedoch speziell mit der Hitze und Energie in Verbindung gebracht, die von einem Waldbrand freigesetzt wird“, sagte das Mojave National Preserve. „Sie können eine Größe von einigen Fuß bis zu mehreren hundert Fuß haben und ihre Rotationsgeschwindigkeit kann stark variieren.“

Feuerwirbel können plötzlich ihre Richtung ändern, was sie unvorhersehbar und schwer vorhersehbar macht, sagten Beamte des Parkdienstes.

Große Feuerwirbel können die gleiche Intensität wie ein Tornado haben. Im Jahr 2018 löste das Carr-Feuer außerhalb von Redding, Kalifornien, einen Feuertornado aus, der so zerstörerisch war, dass er acht Menschen tötete und mehrere Häuser dem Erdboden gleichmachte. Das tödliche Feuer hatte Windgeschwindigkeiten von über 140 Meilen pro Stunde, was einem EF-3-Tornado oder dem drittstärksten Tornado auf der EF-Skala entspräche.

Besatzungen, die gegen den Brand von York kämpfen, sind Sie sind mit anhaltenden Temperaturen über 100 Grad konfrontiert Dies bereitet den Feuerwehrleuten Schwierigkeiten, da sie zunehmend auf Luftressourcen angewiesen sind.

Der Kampf um die Kontrolle des Feuers in York hat dazu geführt, dass der Rauch bis nach Nevada und Süd-Utah vorgedrungen ist, heißt es in der Übersicht über die Brandereignisse. Laut einem Tweet der Regierung von Clark County, Nevada, gab es in East Las Vegas, Boulder City und Henderson „erhöhte Feinstaubwerte“.

Da es weiterhin heiß und trocken ist, kommt es zu 64 aktiven Großbränden Am Sonntag wurden in neun Bundesstaaten Brände gemeldet, darunter zwölf große neue Brände, teilte das National Interagency Fire Center am Montag mit.

Nach Angaben der Behörde sind mehr als 11.500 Wildlandfeuerwehrleute und anderes Personal für Vorfälle in den gesamten USA im Einsatz.

Nach Angaben des National Interagency Fire Center brannten im Jahr 2023 in den gesamten USA bis zum 31. Juli 1,1 Millionen Acres – immer noch deutlich weniger als die 5,7 Millionen Acres, die bis Ende Juli 2022 verbrannt waren.

Ein weiterer außer Kontrolle geratener Brand im nördlichen Bundesstaat Washington explodierte in großem Ausmaß, überquerte von Washington aus die kanadische Grenze und erzwang am Wochenende Evakuierungen.

Das Eagle Bluff Fire hat Tausende Hektar auf beiden Seiten der Grenze niedergebrannt, seit es am Samstag im Okanogan County in Washington ausbrach.

Auf US-amerikanischer Seite erstreckt sich das Feuer mittlerweile über eine Fläche von 10.245 Acres mit einer Eindämmung von 0 %, sagte Jeffrey Todd, Sprecher von Eagle Bluff Fire, am Montag gegenüber CNN. Nach Angaben des British Columbia Wildfire Service hat das Feuer auf kanadischer Seite über 3.500 Hektar Fläche verbrannt.

Für 192 Grundstücke in der kanadischen Stadt Osoyoos und Gebieten südlich der Stadt im Regionalbezirk Okanagan-Similkameen lagen am Montag Evakuierungsbefehle vor, sagte RDOS-Informationsbeauftragter Erick Thompson in einer Pressekonferenz am Montag.

Weitere 2.635 Objekte standen unter Evakuierungsalarm.

Das Feuer brannte einmal in der Nähe einer Grenzschutzstation in Oroville, Washington.

„Die #Oroville #BorderPatrol Station im #SpokanSector war mit einem Waldbrand konfrontiert, der den Außenzaun des Grundstücks erreichte“, sagte die US Border Patrol Spokane Sector auf Facebook. „Wir sind den Wildlandfeuerwehrleuten dankbar, die sich für den Schutz von uns und unserer Gemeinschaft einsetzen.“

An anderer Stelle hat das Hayden-Feuer, das im Salmon-Challis National Forest 18 Meilen westlich von Leadore, Idaho, wütet, seit seinem Ausbruch am 19. Juli über 18.000 Acres verbrannt und war am Montagmorgen nur zu 5 % eingedämmt, teilte der US Forest Service in einem Tweet mit.