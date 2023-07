Weniger als zwei Stunden nach Eingang des ersten Notrufs wegen eines Brandes im Westclox-Gebäude in Peru hatten Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle.

Feuerwehrleute blieben bis kurz nach 23 Uhr am Freitag vor Ort, um Gegenstände wie Pappe aus dem Gebäude zu entfernen und Bereiche des Gebäudes zu besprühen, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern.

Mit Blick auf den Großbrand in Westclox am Silvesterabend 2011 atmeten die Feuerwehrleute am Freitagabend erleichtert auf.

„Wir haben dafür gesorgt, dass etwas Schlimmes besser gelaufen ist, als wir bei der Ankunft erhoffen konnten.“ — Perus Feuerwehrchef Jeff King

Feuerwehrleute füllen am Freitag, dem 14. Juli 2023, in Peru Wassertanks in der Walnut Street und der Fifth Street, um einen Brand im Westclox-Gebäude zu bekämpfen. Der Brand wurde am Freitag um 20:19 Uhr gemeldet und in weniger als zwei Stunden unter Kontrolle. (Scott Anderson)

Mehrere Feuerwehren reagierten auf schwere Flammen und Rauch, die an der Südseite des Gebäudes gemeldet wurden. Der erste Notruf ging um 20:19 Uhr ein

Es wurde ein vierter Alarm des „Mutual Aid Box Alert System“ ausgegeben, der Hilfe von mehreren verschiedenen Abteilungen bringt, aber ersten Berichten zufolge war der Brand weniger groß als der große Neujahrsbrand vor mehr als einem Jahrzehnt, bei dem Feuerwehrleute einen Brand in Angriff genommen hatten Winterwetter für zwei Tage.

Als Vorsichtsmaßnahme wurde ein Rettungsdienst aktiviert, um mehr Krankenwagen zum Gebäude zu bringen, und die Aktivierung des Illinois Law Enforcement Alarm System brachte mehr Polizisten in die Gegend, um bei der Verkehrskontrolle zu helfen.

US 6 wurde von der Creve Coeur Street bis zur Pulaski Street gesperrt. Fire on Fifth, das Pizzarestaurant in Westclox, wurde sofort evakuiert, das Unternehmen gab jedoch auf seiner Website bekannt, dass es hofft, am Samstag wiedereröffnet zu werden. Auch Star Union Spirits postete am Freitagabend auf Facebook, dass das Unternehmen offenbar vor Schäden verschont geblieben sei.

Neben Peru waren unter anderem Feuerwehrleute aus La Salle, Spring Valley, Utica, Troy Grove, Oglesby, Tonica, Granville und Standard im Einsatz.

„Die gesamte Region ist mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort“, sagte Lt. Doug Bernabei von der peruanischen Polizei.

„Diese Seite wollen wir nie hören, aber trotz all Ihrer harten Arbeit und Ihres Engagements für Ihren Beruf haben wir dafür gesorgt, dass etwas Schlimmes besser gelaufen ist, als wir bei der Ankunft erhofft hatten“, sagte der peruanische Feuerwehrchef Jeff King auf Facebook als Dankeschön an die Antwortenden vom Freitag. „An alle Beteiligten vielen Dank.“

Ein Brandbericht bei Westclox bringt Rückblenden zum Großbrand im Gebäude vom 31. Dezember 2021 bis Januar. 1. Februar 2022. Bernabei sagte, das Winterwetter sei damals „viel herausfordernder“ gewesen und die Flammen seien damals deutlicher erkennbar und weit verbreiteter als am Freitag.

Dennoch kamen mir viele unglückliche Erinnerungen in den Sinn.

„Von meinem Haus aus sind mir viele Dinge durch den Kopf gegangen, das kann ich Ihnen sagen“, sagte er.

Bis Freitag, 22:30 Uhr, wurde kein Grund genannt, da die Feuerwehr ihre Arbeit im Inneren des Gebäudes fortsetzte.