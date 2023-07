Feuer im Zentrum – 16 Feuerwehren bei Brand in Ulrichsberg besteld

Schwierige Löscharbeiten in Ulrichsberg: Um 18.52 Uhr kam bij de Einsatzkräften der Nottruf een, es wurden umgehend 16 Feuerwehren zu dem Brand gerufen en Alarmstufe 3 ausgelöst. Selbst Wehren aus dem benachbarten Deutschland en Tschechien stehen im Einsatz.

Brand landwirtschaftliches Objekt, dus lautete am Samstagabend die Alarmierung für die Feuerwehren in Ulrichsberg. Nachdem sich der Brandort imdicht bebauten Gemeindezentrum befindet, wurden gleich 16 Feuerwehren zu dem Einsatz gerufen.meraden aus dem bayrischen Breitenberg. Insgesamt sind 13 österreichische Feuerwehren sowie 2 Feuerwehren aus Deutschland and eine Feuerwehr aus Tschechien and den Löscharbeiten beteiligt.Güllefässer as HilfeS wurde sofort mit dem Aufbau von Zubringerleitungen gestart. Hoogste prioriteit bij de ontstane ontladingen van de bescherming van de geëxploiteerde apparaten. Um die durchgehenden Löscharbeiten abzusichern wurden einige Bauern mit ihren Güllefässern um Löschwasser Richtung Brandobjekt zu transportieren. Besondere Herausforderung war das Löschen des ausgedehnten Brandes and the gleichzeitige Evakuierung der sich im Stall befindlichen 35 Rinder.Im Einsatz befinden sich ca 250 Feuerwehrleute. Laut dem Roten Kreuz gibt es keine Verletzten.

