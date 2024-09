Kiel. Großeinsatz bij Möbel Höffner in Kiel: Weil am Montagabend Qualm und Flammen im Dachbereich zu hen, rückten Firewehr, Rettungsdienst en Polizei met een Großaufgebot en Einsatzkräften zu dem Möbelhaus am Westring in Kiel aus.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij zijn opgeleid voor het militaire leger. Er werd één Drehleiter in positie gebracht, er werd voorzien in airconditioning. Schade aan uw eigendommen herkent u na KN-informatie niet.

De politie Kiel heeft de Möbel-Höffner-Areal breed met een Flatterband abgesperrt. Een bergingsvoertuig is voor Ort. Am Weststring en op de Parkplatz stehen Einsatzfahrzeuge der Hauptwache, Ostwache en Nordwache. Deze vrijwillige Feuerwehren uit het Kieler Stadtgebiet sterven aan de belangrijkste Feuerwehrleute.

Aufgrund des Firewehreinsatzes ist der Westring in Kiel zwischen Hasseldieksdammer Weg en Schützenwall in beide richtingen vanwege het verkeer beperkt.

KN