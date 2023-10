Da Halloween Ende Oktober näher rückt und die Nächte früher zu Ende gehen, ist es eine Jahreszeit, in der sich viele Menschen mit ihren Gedanken den dunkleren Seiten des Lebens zuwenden. Und am Freitag, dem 13., werden diejenigen von uns mit einem abergläubischen Geist vielleicht geneigt sein, unterwegs etwas vorsichtiger zu sein.

Traditionell ist dies ein Datum mit einem unheimlich – oder besser gesagt gruseligen – Ruf. Es ist ein Tag, der dafür bekannt ist, Unglück zu bringen – ein Zusammenhang, der größtenteils auf die Geschichte vom letzten Abendmahl Jesu in der Bibel zurückzuführen ist.

Während des letzten Abendmahls, das an einem Donnerstag stattfand, saßen 13 Personen – Jesus und seine 12 Apostel – am Tisch. Jesus wurde später in dieser Nacht verhaftet und am Freitag gekreuzigt. Die Kreuzigung brachte diesen Wochentag daher mit der Unglückszahl 13 zusammen.

Obwohl nicht alle Deutschen an die krankhafte Macht des Freitags, den 13., glauben, bietet die deutsche Sprache eine Fülle von Sprüchen, die sich mit Unglück und drohendem Untergang befassen. Hier sind unsere fünf Tipps und die Geschichten dahinter.

Vom Regen in der Traufe

Wenn Sie mit ein wenig Pech beginnen und am Ende in eine weitaus schlimmere Situation geraten, möchten Sie den Leuten vielleicht sagen, dass Sie „vom Regen in die Traufe“ gegangen sind – oder vom Regen in die Traufe. Diese Analogie wird in Deutschland offenbar seit dem 17. Jahrhundert zur Beschreibung solcher Situationen verwendet.

Wenn es zunächst nicht allzu schlimm klingt, sollten Sie bedenken, dass sich die Traufe – oder Traufe – auf die Unterseite des Daches bezieht, wo sich Regen sammelt und abfließt. Tatsächlich kommt es vom altdeutschen Wort „trouf“, was „tropfend“ bedeutet. Wenn Sie sich also vor einem Sturm unter der Dachtraufe schützen, werden Sie möglicherweise von einer Fontäne mit kaskadierendem Wasser getroffen, das weitaus nasser ist als zuvor.

Im Englischen gibt es einen ähnlichen Ausdruck, aber mit einer weitaus höllischeren Konnotation: Von der Bratpfanne ins Feuer springen.

Pech haben

Ob Pechvogel (unglücklicher Mensch), Pechsträhne (Pechsträhne) oder „vom Pech verfolgt“ (gefolgt von Unglück): Das Deutsche ist übersät mit Redewendungen, die sich mit dem Thema „Pech“ befassen. Für sich genommen erkennen Sie vielleicht, dass Pech Pech bedeutet, aber Sie wissen vielleicht nicht, dass das Wort wörtlich „Teer“ bedeutet.

Ein Kalender mit Freitag, dem 13., markiert mit einer Stecknadel. Foto: picture Alliance/dpa | Christoph Söder

Wie genau wurde diese klebrige schwarze Flüssigkeit mit dem schlimmsten Unglück in Verbindung gebracht? Viele glauben, dass es mit der Welt der Jagd zusammenhängt. Im Mittelalter rieben Menschen Teer auf Äste, damit Vögel daran hängen bleiben konnten. Jedes ahnungslose Geflügel, das auf diese Weise gefangen wurde, wurde zu einer Symbolfigur des Unglücks, woher wahrscheinlich auch die deutsche Bezeichnung „Pechvogel“ stammt.

Eine andere, weniger wahrscheinliche Erklärung ergibt sich aus den Bierbrautraditionen Deutschlands. Um Bier über einen längeren Zeitraum zu lagern, wurden Fässer früher von innen mit Teer überzogen – so kann es bei unglücklichen Kneipenbesuchern durchaus vorkommen, dass etwas von der schwarzen Flüssigkeit in ihrem Getränk schwimmt.

Ins Fettnäpfchen treten

Egal, ob Sie von einer Überraschungs-Geburtstagsfeier geplaudert haben oder aus Versehen einen Arbeitskollegen beleidigt haben, die Deutschen haben eine Phrase, um diese dummen Patzer zu beschreiben: in eine Schüssel mit Fett treten.

In den letzten Jahren ist die Fettschale – oder das Fettnäpfchen – selbst zum Signal für einen Fehler oder eine Pechsträhne geworden, ähnlich wie der französische Ausdruck „Fauxpas“.

Laut dem Chemiker und Autor Georg Schwedt stammt die Metapher aus einer Zeit, in der Bauernhäuser oft eine Schüssel mit Fett neben der Haustür aufstellten, um nasse Schuhe zu reinigen und aufzubewahren. Wenn man jedoch nicht aufpasste, konnte man leicht auf die Schüssel treten oder sie wegtreten, wodurch hartnäckige Fettflecken auf dem Boden verteilt wurden.

Im Englischen setzen übrigens auch tollpatschige Menschen „ihren Fuß hinein“. In diesem Fall ist es jedoch der Fantasie überlassen, in welche unangenehme Substanz Sie treten.

Damoklesschwert

Englischsprachige werden diesen Hinweis auf das „Damoklesschwert“ möglicherweise gut erkennen – eine Redewendung, die darauf hinweist, dass eine Glückssträhne bald im Elend enden kann.

Der Ausdruck hat seine Wurzeln in einer aus der Antike überlieferten Erzählung des römischen Schriftstellers Cicero. Darin lobt der Höfling Damokles den Tyrannen Dionysius von Syrakus als den glücklichsten und glücklichsten König.

Damoklesschwert. Foto. Wiki Commons

Dionysos willigt ein, mit seinem Höfling die Plätze zu tauschen, lässt aber ein Schwert über dem Thron hängen, das nur an Pferdehaaren hängt. Dieses Schwert symbolisiert eine ständige Bedrohung für Damokles‘ gegenwärtiges Glück.

In die Bredouille kommen

Wer sich in Deutschland in einer schwierigen Situation befindet, kann der Welt sagen, dass er in den Dreck gefallen ist – oder „Bredouille“, auf Französisch.

Der Grund dafür war laut Kulturhistoriker Andres Furger die jahrzehntelange Besetzung großer Landstriche Deutschlands zwischen der Französischen Revolution 1789 und dem Wiener Kongress 1815. In dieser Zeit befanden sich die Kampftruppen oft in schwierigen Situationen Situationen – sozusagen in der „Bredouille“.

Andere glauben jedoch, dass der Satz seinen Ursprung in einem beliebten Brettspiel haben könnte.

Bei der französischen Backgammon-Variante Tricktrack ist die Bredouille ein Spielvorteil, der es dem Gegner deutlich schwerer macht, zu gewinnen. Wenn also die Person, die Sie spielen, diese Position einnimmt – insbesondere am Freitag, den 13. –, sind Sie wahrscheinlich wirklich in der Bredouille.