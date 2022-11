Fetterman klagt darauf, dass Briefwahlzettel gezählt werden, auch wenn sie nicht mit gültigem Datum unterschrieben sind

Washington

Die Kampagne des Kandidaten für den demokratischen Senat von Pennsylvania, John Fetterman, ist vor ein Bundesgericht gegangen, um zu versuchen, die Briefwahlzettel der Wähler in Pennsylvania zählen zu lassen, wenn sie nicht mit einem gültigen Datum unterzeichnet waren.

Die Frage, ob per Post verschickte Stimmzettel mit falschen oder fehlenden Daten gezählt werden können, ist einer der heißesten Abstimmungsstreitigkeiten in dem entscheidenden Bundesstaat vor dem Wahltag, und ein geteilter Oberster Gerichtshof von Pennsylvania hat kürzlich die Bezirke angewiesen, keine per Post verschickten Stimmzettel mit fehlenden oder ungültigen Daten zu zählen Daten auf ihren äußeren Umschlägen.

Aber Fetterman und Wähler, mit denen sich seine Kampagne verbündet hat, hoffen, dass das Bundesgericht die Entscheidung des Staatsgerichts ersetzen wird.

„Die Date Instruction stellt unnötige Hürden dar, die berechtigte Pennsylvanianer überwinden müssen, um ihr grundlegendstes Recht auszuüben, was dazu führt, dass ansonsten gültige Stimmen willkürlich abgelehnt werden, ohne dass das Commonwealth davon profitiert“, schrieben die Anwälte von Fetterman und den Demokraten in ihrer neuen Klage, die am Montag eingereicht wurde das US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Pennsylvania.

„Das Datum auf einem Briefwahlumschlag hat daher keinen Einfluss auf die Qualifikation eines Wählers und dient keinem anderen Zweck, als qualifizierte Wähler daran zu hindern, ihr grundlegendes verfassungsmäßiges Wahlrecht auszuüben. Diese unnötige Behinderung verstößt gegen das Civil Rights Act und die erste und vierzehnte Änderung der US-Verfassung“, schrieben sie.

Die Republikaner haben sich für strenge Regeln für die Briefwahl ausgesprochen, die die Ablehnung von Stimmzetteln mit fehlenden Informationen erzwingen würden.

Die Fetterman-Kampagne wird in ihrer Klage vom Democratic Senatorial Campaign Committee und dem Democratic Congressional Campaign Committee unterstützt.

„Während wir diesen jüngsten republikanischen Angriff auf die demokratischen Rechte der Amerikaner bekämpfen, sollten die Pennsylvanier ihren Stimmzettelstatus überprüfen, um sicherzustellen, dass ihre Stimme gezählt wird. Wir verpflichten uns, jedes uns zur Verfügung stehende Instrument zu nutzen, um das verfassungsmäßige Recht der Pennsylvanianer auf Teilnahme an dieser Wahl zu schützen, einschließlich der Niederlage der GOP vor Gericht“, sagten die Gruppen in einer gemeinsamen Erklärung.

Fettermans Rennen gegen den republikanischen Kandidaten Mehmet Oz ist eines der wichtigsten Senatsrennen des Jahres.

Die Republikaner sehen das Festhalten am Sitz des scheidenden GOP-Senators Pat Toomey als Schlüssel zu ihren Hoffnungen auf die Eroberung der Senatsmehrheit an, während die Demokraten das Umdrehen der Sitze in Pennsylvania und Wisconsin, beide Staaten, die 2020 vom jetzigen Präsidenten Joe Biden getragen werden, als die besten ansehen Möglichkeit, sich gegen Verluste an anderer Stelle abzusichern.

Am Montag zuvor entschied ein Richter in Monroe County im Nordosten von Pennsylvania, dass Wahlbeamte die wenigen hundert Wähler dort benachrichtigen könnten, deren Briefwahlzettel mit Fehlern eingereicht wurden, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sie zu korrigieren.

Der Richter, Arthur Zulick, stellte fest, dass der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania nicht so weit gegangen sei zu sagen, ob Stimmzettel mit fehlenden Daten vollständig verworfen werden sollten oder bis zum Wahltag korrigiert werden könnten.

Die Republikanische Partei der Region hatte geklagt, um die Wählerwerbung zu verhindern. Der Fall war eine der jüngsten Pattsituationen auf lokaler Ebene in Pennsylvania, bei der es darum ging, wie mit fehlerhaften eingesandten Stimmzetteln umzugehen ist.

Wähler im Landkreis, die Stimmzettel ohne Geheimumschläge, externe Unterschriften oder Daten eingeschickt haben, können weiterhin wählen. Sobald sie benachrichtigt werden, dass ihre Stimme annulliert werden kann, erhalten sie die Möglichkeit, ihre Stimmzettel bis 20:00 Uhr am Wahltag zu korrigieren.

Zulick bemerkte, dass die Republikaner, die den Fall vorgebracht hatten, bei einer Anhörung erklärten, dass sie kein Problem damit hätten, dass Wähler fehlerhafte Stimmzettel korrigieren, wenn sie einen Stimmzettel persönlich „über den Schalter“ übergeben würden.

„Der einzige Unterschied hier ist, dass die [Monroe County elections office] Ich habe den Wählern eine E-Mail geschickt oder sie angerufen, um sie über den Fehler in ihren Stimmzetteln zu informieren“, schrieb der Richter. „Ich finde nicht, dass Betrug im Spiel war oder dass politische Parteinahme betrieben wurde [Monroe County elections] Mitarbeiter oder Vorstand.“