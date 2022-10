Fetterman kämpft während einer TV-Debatte mit Oz

Fetterman sagte unterdessen, er wolle Roe v. Wade Gesetz des Landes sein.

„Wenn Sie glauben, dass die Entscheidung für eine Abtreibung zwischen Ihnen und Ihrem Arzt liegt, dann kämpfe ich dafür“, sagte Fetterman. „Roe v. Wade sollte für mich Gesetz sein. Er feierte, als Roe v. Wade unterging, und meine Kampagne würde für Roe v. Wade kämpfen und, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte, sie in ein Gesetz kodifizieren.“

Am Dienstagabend stand für beide Parteien viel auf dem Spiel. Der offene Senatssitz in Pennsylvania, der derzeit vom pensionierten GOP-Senator Pat Toomey gehalten wird, wird als beste Gelegenheit für die Demokraten zum Aufholen angesehen. Wenn es den Republikanern nicht gelingt, sie in ihrer Kolonne zu halten, wird es für sie viel schwieriger, die Kontrolle über den Senat zurückzugewinnen.

Als Oz in die Debatte einstieg, sah er sich Fragen zu mutmaßlichem Tiermissbrauch, seiner Position zu Abtreibung und einem Bericht gegenüber, in dem der frühere Präsident Donald Trump, der Oz unterstützte und für ihn gekämpft hatte, Beratern sagte, er brauche den Republikaner im Amt, falls die Wahlen 2024 stattfinden herausgefordert.

Die Debatte war das erste Mal, dass die Wähler Fetterman eine ganze Stunde lang ohne Drehbuch im Live-Fernsehen sehen konnten, seit er im Mai, nur wenige Tage vor der staatlichen Vorwahl, einen Schlaganfall erlitt. Fetterman verließ sich während der Debatte auf Untertitel, damit er dem Gespräch folgen konnte, während er sich weiterhin von Hör- und Sprachproblemen erholte.

Diese Schwierigkeiten zeigten sich während der Debatte, wobei Fetterman manchmal Schwierigkeiten hatte, Sätze zu vervollständigen, über Wörter stolperte und ganz innehielt. Fettermans Verbündete sagten vor der Debatte, dass er aufgrund des Untertitelungsprozesses, der eine Verzögerung hat, gelegentlich pausieren könnte.

Fetterman und Oz stritten sich um Fracking, eine Methode zur Gewinnung von Erdgas, die Zehntausende von Menschen in Pennsylvania beschäftigt.

Auf die Frage von Moderatoren nach seinen wechselnden Positionen zu diesem Thema – Fetterman unterstützt jetzt Fracking, nachdem er zuvor in seinem erfolglosen Senatsangebot von 2016 ein Moratorium für neues Fracking unterstützt hatte – sagte Fetterman irreführend: „Ich habe Fracking immer unterstützt.“

Später sagte er: „Ich unterstütze Fracking und ich unterstütze Fracking nicht, ich unterstütze Fracking nicht – ich unterstütze Fracking, und ich stehe dazu, und ich unterstütze Fracking.“

Oz bezeichnete Fettermans Position als extrem: „Die Energieindustrie lebt in Angst vor John Fetterman.“

Während Oz wiederholt argumentierte, dass Fetterman zu weit links sei, benutzte Fetterman oft seinen Gesprächspunkt: „Es ist die Oz-Regel – er ist im Fernsehen und er lügt.“

Fetterman und Oz wurden gefragt, ob sie sich hinter Präsident Joe Biden bzw. den ehemaligen Präsidenten Donald Trump stellen würden, wenn sie 2024 einen Rückkampf hätten.

Oz sagte: „Ich werde jeden unterstützen, den die Republikanische Partei aufstellt“, und erklärte später: „Ich würde Donald Trump unterstützen, wenn er sich entscheiden würde, für das Präsidentenamt zu kandidieren.“ Fetterman sagte, wenn Biden „sich für eine Kandidatur entscheidet, würde ich ihn absolut unterstützen“.

Oz griff Fetterman auch wegen eines Vorfalls im Jahr 2013 an, bei dem er, während er Bürgermeister von Braddock war, eine Schrotflinte auf einen unbewaffneten Schwarzen richtete, von dem er glaubte, dass er vor einer Schießerei davonlaufen könnte. Fetterman sagte, er habe damals weder die Rasse noch das Geschlecht der Person gekannt.

„Es gibt eine Person auf dieser Bühne, die das Gesetz gebrochen hat, glauben wir“, sagte Oz. „Warum hast du dich nicht entschuldigt?“

Wie schon in der Vergangenheit sagte Fetterman, Braddock sei eine mehrheitlich von Schwarzen bewohnte Stadt, die seine „in Sekundenbruchteilen getroffene Entscheidung, unsere Gemeinde zu verteidigen“ verstehe.

Fetterman hat gesagt, dass er zu 100 Prozent in der Lage ist, im US-Senat zu dienen, dass er keine kognitiven Beeinträchtigungen hat und dass sich sein Gesundheitszustand weiter verbessert. Er hat auch argumentiert, dass er seinen Zustand transparent gemacht hat, und argumentiert, dass seine Kundgebungen und Interviews mit Reportern den Wählern einen Einblick aus erster Hand in seine Genesung geben.

Letzte Woche veröffentlichte Fetterman einen Brief seines Hausarztes Clifford Chen, der sagte, dass er „intelligent ohne kognitive Defizite sprach“ und dass er „keine Arbeitsbeschränkungen habe und in öffentlichen Ämtern voll im Dienst stehen kann“. Chen sagte, Fettermans Sprache sei „normal“, aber „er zeigt weiterhin Symptome einer auditiven Verarbeitungsstörung, die als Hörschwierigkeiten empfunden werden kann“.

Im Juni veröffentlichte Fetterman einen weiteren Brief seines Kardiologen, in dem es hieß: „Wenn er seine Medikamente nimmt, sich gesund ernährt und Sport treibt, wird es ihm gut gehen.“

Während der Debatte lehnte Fetterman es erneut ab, zu versprechen, seine Krankenakten über seinen Schlaganfall freizugeben, und sagte, dass sein Arzt glaubt, dass er diensttauglich sei.

Fettermans Adjutanten äußerten sich unmittelbar nach seinem gesundheitlichen Rückschlag nicht vollständig zu seinem Zustand. Sie gaben zwei Tage lang nicht bekannt, dass er einen Schlaganfall hatte, und erst im Juni enthüllten sie, dass er ein zuvor nicht bekannt gegebenes Herzleiden hatte.

Seitdem erlaubte Fettermans Kampagne Reportern nicht, seine Ärzte zu interviewen, und zögerte, seine Krankenakten freizugeben. Aber Fetterman hat eingeräumt, dass er manchmal Wörter vermengt und aufgrund einer auditiven Verarbeitungsstörung Schwierigkeiten hat, Wörter zu verstehen, die von anderen gesprochen werden.

Während der Debatte wurde das Gespräch in Echtzeit transkribiert, um Fetterman Untertitel zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichten, die Fragen der Moderatoren und die Antworten von Oz auf einem Bildschirm zu lesen. Die Moderatoren informierten das Publikum zu Beginn der Debatte über die Unterkünfte, und die Untertitelbildschirme waren während der Veranstaltung zeitweise sichtbar. Sowohl Fetterman als auch Oz konnten die Bildunterschriften sehen.

Oz drängte auf mehr Debatten und darauf, dass sie früher abgehalten werden. Unter dem Druck der Medien, sich zu Debatten zu verpflichten, kündigte Fetterman Anfang September an, dass er an einer Debatte mit Oz teilnehmen werde.

Im Jahr 2016 traten Toomey und die demokratische Herausforderin Katie McGinty bei zwei Debatten gegeneinander an, von denen die erste am 17. Oktober stattfand. Die Republikaner sagten, dass die diesjährigen Debatten früher hätten geplant werden sollen, da die Briefwahl ohne Entschuldigung jetzt legal ist Zustand.

Unterstreichend, wie wichtig Pennsylvania für den Weg der GOP zurück zur Mehrheit ist, hat der oberste republikanische Super-PAC des Senats letzte Woche Anzeigenreservierungen in New Hampshire in Höhe von fast 6 Millionen US-Dollar storniert – und am Dienstag sagten Gruppen, die mit dem PAC verbunden sind, dass sie fast den gleichen Betrag investieren würden von Geld in Keystone State.

Vor Dienstag arbeiteten Fettermans Kampagne und seine Verbündeten wochenlang daran, die Erwartungen zu senken. In einem Memo, das am Montag an Reporter verschickt wurde, zitierten Fettermans Wahlkampfmanager Brendan McPhillips und seine Beraterin Rebecca Katz einen Nachrichtenartikel, in dem es heißt, er sei schon vor seinem Schlaganfall „nicht großartig“ in Debatten gewesen.

„Wir geben zu – das ist nicht Johns Format“, schrieben sie und fügten hinzu, dass Oz „eindeutig mit einem enormen eingebauten Vorteil in die Dienstagnacht kommt“.

Während der Vorwahlen des Demokratischen Senats galt Fetterman in Debatten weithin als weniger ausgefeilt als seine Top-Gegner, obwohl er dabei keine größeren Stolpersteine ​​hatte.

Vor der Debatte sagten die Demokraten privat, dass sie der Meinung seien, dass Fetterman aufgrund seines Gesundheitszustands und der Kampagne von Oz, die ihn als dienstunfähig einstufte, von niedrigeren Erwartungen profitieren könnte. Republikanische Aktivisten haben auch Videos in den sozialen Medien verbreitet, die Fettermans verbale Stolperer hervorheben.

Nach der Debatte fragten einige Demokraten privat, warum Fetterman der Debatte überhaupt zustimmte.

Fetterman sprach im September etwa 17 Minuten lang über Google Meet mit POLITICO, wobei er Untertitel verwendete. Er verpasste einige Worte, sprach aber in normalem Tempo und beantwortete eine Reihe von Fragen zu verschiedenen Themen.

In den letzten Wochen hat Fetterman seinen Wahlkampfplan hochgefahren und längere Reden auf seinen Kundgebungen gehalten, im Gegensatz zum Sommer, als er monatelang keine öffentlichen Veranstaltungen abhielt, während er sich von seinem Schlaganfall erholte.

Einige Republikaner versuchten in den Tagen vor der Debatte, Erwartungen zu wecken. Stephen Miller, der ehemalige Berater von Trump im Weißen Haus, sagte auf Twitter vor der Veranstaltung, dass alles „weniger als 10/10 von JF ein Riesenversagen ist“, und wies auf seine Amtszeit und die Verwendung von Untertiteln hin.

Die Debatte wurde von ABC27 veranstaltet und in Harrisburg in einem Studio ohne Publikum abgehalten.