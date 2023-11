Fetterman führt einen Beschluss ein, der Menendez von vertraulichen Briefings ausschließen würde

Senator John Fetterman, D-Pa., brachte am Donnerstag eine Resolution ein, die Senator Bob Menendez aus New Jersey seine Aufgaben im Ausschuss entziehen und ihm den Zugang zu geheimen Informationen und Briefings verwehren würde.

Die Resolution zielt insbesondere auf Senatoren ab, die wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit angeklagt sind, und würde ihnen verbieten, in Kongressausschüssen mitzuarbeiten, vertrauliche Informationen zu erhalten, Ausgabenanträge für Bewilligungsrechnungen einzureichen oder offizielle Gelder für internationale Reisen zu verwenden.

Während die Resolution Menendez nicht direkt namentlich nennt, schien Fetterman den Demokraten aus New Jersey ins Visier zu nehmen, dem vorgeworfen wurde, Bestechungsgelder von einer ausländischen Regierung angenommen und sich als ausländischer Agent verschworen zu haben.

„Wenn man Goldbarren in einer Matratze findet, schreiben sich die Witze von selbst. Aber unsere nationale Sicherheit ist nicht lustig, es geht oft um Leben oder Tod“, sagte Fetterman in einer Erklärung zur Ankündigung der Resolution am Donnerstag und fügte hinzu, dass der Senat „handeln muss, um die nationale Sicherheit und die Institution selbst zu schützen“.

Fetterman war der erste demokratische Senator, der im September den Rücktritt von Menendez forderte.

Seine Resolution kommt einen Tag, nachdem Menendez an einem geheimen Briefing über die Ukraine teilgenommen hat, das vom Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats abgehalten wurde.

Auf Nachfrage von Reportern nach dem Treffen, ob es für ihn angemessen sei, angesichts solcher Anschuldigungen teilzunehmen, sagte Menendez: „Im Endeffekt bin ich ein US-Senator, ich habe meine Sicherheitsqualifikationen, und eine Anschuldigung ist nur das, sie ist kein Beweis.“ von irgendetwas.“

Menendez trat kurz nach seiner Anklageerhebung als Vorsitzender dieses Ausschusses zurück.

In einer Erklärung am Donnerstag bezeichnete Menendez die von Fetterman vorgeschlagene Maßnahme als „Werbegag“ und argumentierte, dass sie ein ordnungsgemäßes Verfahren, die Unschuldsvermutung und die Rechtsstaatlichkeit missachtete.

„Anstatt sich auf die Generierung von Clickbait zu konzentrieren, sollte er seine Bemühungen darauf richten, Gesetze zu erlassen und Ergebnisse für die Menschen in Pennsylvania zu liefern“, sagte Menendez.