Festzeit – Feuerwehrfest in Spratzern: Von Bieranstich bis DJ-optreden

Von Freitag bis Sonntag verwandelde de Freiwillige Feuerwehr Spratzern das Feuerwehrhaus in een feestlocatie en zo met zum geloofde Treffpunkt voor Jung en Alt.

De Veranstaltung startte in de Freitag met de traditionele bieranstich. „Bereits am ersten Tag war unser Fest wirklich sehr gut besucht and auch der new Lounge bereich for der Fahrzeughalle ist bei the Gästen gut angekommen“, Resümiert Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Michael Schlaffer. Neben de Live-Bands “Schickaria” en “FM Wienerwald” in Festzelt, sorgte een DJ en zwei Abenden voor ausgelassene Stimmung in Bereich der Wein-, Bier- en Cocktailbar. Er zijn traditionele keukengerechten bij Grillhendl, Grillwürste en Co., die een speciale kaart aanbieden voor een alternatief voor veganisten en veganisten.

Zum Abschluss lud die Feuerwehr am Sonntagvormittag zum Frühshoppen mit musikalischer Untermalung der Stadtkapelle St. Pölten.