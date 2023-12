De twee mensen die in het Westerwald wonen, wonen al lang samen sinds ze werden geboren tijdens de 18 jaar durende oorlog in de neo-nazi-gemeenschap. Dat blijkt uit het onderzoek van het ARD-Politikmagazins REPORT MAINZ.

De 18-jarige Schüler was lid van de Neonazig-groep „Freiheitlich-Sozial-Nationale-Aktionsgruppe“ (FNAG) actief. Na 2022 en 2023 zullen er twee extreemrechtse demonstraties plaatsvinden in Thüringen en Saksen. Tijdens de oorlog met een Veranstaltung, die zijn veldjaren als bedeutnder Treffpunkt van de europäische Neonazi-Szene vergulde. Op de demo voor Plakat en Fahne van de FSNA Group.



































Kruispunt Hitlergruß en Hakenkreuz

Uit onderzoek van REPORT MAINZ blijkt nu dat de jongeman sinds zijn dood geboren is. Er komt dus anno 2020 een signaalschool met meer steun voor de Hitlergruß, Hakenkreuze gemalt hoe dan ook in een nieuwe communicatie per WhatsApp “Sieg Heil” is gezegd. De resultaten waren immers voltooid, na de afgelopen 15 jaar dat het werk en de arbeidsomstandigheden voltooid waren.

De 18 jaar sinds augustus 2021 zijn het jaar van de coronaprotestbeweging in Hessen-Limburg. Houd er rekening mee dat er een plaquette is met de inscriptie “Nein zur Impferpressung”.

18 jaar geleden brachten we twee weken door in de Untersuchungschacht

De studenten waren aanwezig tijdens hun twee weken in Waldbrunn in het Westerwald. Er zijn die Oberstufe des Gymnasiums in Westerburg. De rechtbank in Frankfurt heeft op 16 november het 18-jarig bestaan ​​van het arrondissement Limburg-Weilburg gevierd. De Staatsanwaltschaft gaat voor, een nieuw staatsgeweld dat een nieuwe staatsaangelegenheid zal opleveren, terwijl er een Anschlag op de Leben onder ligt. Er zal een resultaat zijn waarbij mensen beter af zijn, in de context van het vervolg van hun politiek. Dit is het geval tegen de beschuldigde van de verdachte van de Verstoßes tegen het Waffengesetz. Als een van de slachtoffers van beschuldigingen de strijd aangaat met de wapens en munitie.