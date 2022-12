Festes Duschgel statt Flüssigkeit: Deshalb boomt der Kosmetiktrend

Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger – auch in der Kosmetikbranche: Nachdem bereits Haarseife und festes Shampoo den Markt erobert haben, zieht endlich das Duschgel nach. Obwohl es (im eigentlichen Sinne) kein flüssiges Gel mehr ist.

Herkömmliche Seifen bestehen aus tierischen oder pflanzlichen Fetten (z. B. Kokosöl oder Olivenöl) und Laugen – also einer Lauge, mit der sie gekocht werden. Ein festes Duschgel hingegen sieht zwar aus wie ein Stück Seife, ist aber anders zu verstehen: Es ist ein klassisches Duschgel, dem das Wasser entzogen wurde. Mit anderen Worten, die pflegenden Inhaltsstoffe sind immer noch die gleichen. Mit dem Unterschied, dass die feste Form deutlich sparsamer ist: Je nach Verbrauch soll ein festes 100-Gramm-Duschgel zwei bis drei 250-Milliliter-Flaschen ersetzen. Und das sind noch nicht alle Vorteile, die sogar das Verbrauchermagazin Öko-Test überzeugt haben.

Vorteile: Diese Gründe sprechen für festes Duschgel



Neben dem Ertrag spielt auch die Ökobilanz eine wichtige Rolle: Denn sie unterscheidet sich von den klassischen Produkten festes Duschgel ohne Plastik – stattdessen ist es in kleinen Kartons verpackt. Zudem verzichten die meisten Marken (egal ob konventionell oder aus kontrolliert biologischem Anbau) auf problematische und kritische Inhaltsstoffe: Silikone und Paraffine, Konservierungsmittel, PEG-Verbindungen und synthetische Polymere. So profitieren Mensch und Umwelt gleichermaßen, wenn Sie auf festes Duschgel umsteigen.

Solides Duschgel im Öko-Test: Die Ergebnisse



Öko-Test hat insgesamt 18 verschiedene Produkte getestet, darunter elf Naturkosmetik-Produkte – zehn davon erhielten beispielsweise die Bestnote (d.h. „sehr gut“) Nijok, rosarot und grüne Tür. Aber auch festes Duschgel herkömmlicher Hersteller konnte die Tester überzeugen: Fünf von sieben Produkten schnitten ebenfalls mit „sehr gut“ ab. Dazu gehören Marken wie Foamie, von denen es derzeit drei verschiedene Typen gibt: Papaya und Hafermilchauch Kokosnuss und Kakaobutter Pfefferminze und grüner Tee.

Wie man festes Duschgel richtig anwendet



Die Anwendung funktioniert hier nicht anders als bei einer klassischen Körperseife: Nehmen Sie diese festes Duschgel in die Hand geben, zwischen den feuchten Fingern verreiben (bis es anfängt zu schäumen) und den Schaum auf der Haut verteilen. Alternativ können Sie den Duschblock in kreisenden Bewegungen direkt über Ihren nassen Körper schieben und so den Schaum gleichmäßig verteilen. Anschließend das Duschgel wie gewohnt abspülen.

Festes Duschgel richtig aufbewahren



Damit das feste Stück Duschgel mit der Zeit nicht zerbricht, ist es von Vorteil, das Produkt richtig aufzubewahren – zum Beispiel luftig Seifenbeutel aus Sisal, die Sie an einem Haken im Badezimmer (in der Nähe der Dusche) aufhängen. Dadurch kann er trocken gelagert werden, ohne dass er langsam durchweicht. Alternativ können Sie auch eine gewöhnliche Seifenschale mit kleinen Löchern im Boden verwenden, damit das Wasser besser ablaufen kann.

Quelle: Öko-Test

