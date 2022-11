Ferrari-Teamchef Mattia Binotto „entspannte“ sich angesichts von Entlassungsspekulationen über die Zukunft

Ferrari hat Berichte in Italien dementiert, dass Teamchef Mattia Binotto entlassen und durch sein Gegenstück Frederic Vasseur von Alfa Romeo ersetzt werden soll; Ferrari wurde in der Konstrukteurswertung 2022 nach einer von Fehlern geplagten Saison Zweiter hinter Red Bull

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Trotz Spekulationen über seinen Job konzentriert sich Ferrari-Teamchef Mattia Binotto weiterhin darauf, ein gutes Auto für die nächste Saison zu entwickeln

Trotz Spekulationen über seinen Job konzentriert sich Ferrari-Teamchef Mattia Binotto weiterhin darauf, ein gutes Auto für die nächste Saison zu entwickeln

Mattia Binotto besteht darauf, dass er über seine Zukunft bei Ferrari „entspannt“ ist, obwohl spekuliert wird, dass er als Teamchef ersetzt werden soll.

Ferrari hatte einen hervorragenden Start in die Saison 2022, als Charles Leclerc zwei der ersten drei Rennen gewann, aber ihre Hoffnungen, das lange Warten auf den Fahrer- und den Konstrukteurstitel zu beenden, schwanden, als Max Verstappen und Red Bull letztendlich dominierten.

Das Versäumnis des italienischen Teams, die Ergebnisse in einem Auto zu maximieren, das über einen Großteil der Saison schnell und äußerst konkurrenzfähig war, mit Zuverlässigkeitsproblemen und schlechten Strategieentscheidungen als Hauptfaktoren, hat den Druck auf Binotto in der zweiten Hälfte der Saison erhöht.

Vor dem Saisonende des Großen Preises von Abu Dhabi wies Ferrari Berichte zurück, der Vorsitzende John Elkann habe beschlossen, Binotto zu entlassen und ihn durch den Teamchef von Alfa Romeo, Frederic Vasseur, als „völlig ohne Grundlage“ zu ersetzen.

Auf die Frage, wie er sich durch die Berichte gefühlt habe, sagte Binotto: „Natürlich liegt es nicht an mir, eine Entscheidung zu treffen, aber ich bin ziemlich entspannt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Werfen Sie einen Blick auf die größten strategischen Fehler von Ferrari in der F1-Saison 2022 Werfen Sie einen Blick auf die größten strategischen Fehler von Ferrari in der F1-Saison 2022

„Ich bin entspannt, weil ich mit meinen Chefs, mit meinem Vorstandsvorsitzenden, nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig immer offen, offen und konstruktiv diskutiere.

„Mehr als das, wenn ich auf die Saison zurückblicke, ja, wir hatten ein paar Höhen und Tiefen und heute sind wir nicht das schnellste Auto auf der Strecke, aber wir haben unser Hauptziel erreicht, zurück zu sein und in der neuen Ära konkurrenzfähig zu sein 2022 Autos.“

Ferrari startete in die Saison 2022, nachdem er in den beiden Vorjahren kein Rennen gewonnen hatte, und schien sich hervorragend an die neuen Designvorschriften des Sports angepasst zu haben, als sich Leclerc in der Anfangsphase der Saison mit Verstappen duellierte.

Obwohl Ferrari im Qualifying sehr stark blieb, wurde es am Renntag immer wieder von Red Bull übertroffen, wobei Team- und Fahrerfehler eine Rolle spielten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Höhepunkte des Großen Preises von Abu Dhabi vom Yas Marina Circuit Höhepunkte des Großen Preises von Abu Dhabi vom Yas Marina Circuit

Strategiefehler ließen Leclerc und seinen Teamkollegen Carlos Sainz bei verschiedenen Gelegenheiten frustriert zurück, während Zuverlässigkeitsprobleme beide Fahrer dazu zwangen, mehrere Grid-Strafen für den Austausch von Motorteilen zu nehmen.

„Ich denke, es war im Allgemeinen eine fantastische Saison“, sagte Binotto. „Wir waren wieder konkurrenzfähig, was unser Hauptziel für diese Saison war. Wir hatten zu Beginn der Saison ein fantastisches Auto. Ich denke, niemand hat erwartet, dass Ferrari so stark ist.

„Das beweist, dass das Team in schwierigen Momenten sehr gut gearbeitet hat. Nach 2020 und 2021 sind wir vereint geblieben. Ich denke, es ist ein Team, das nicht nur gut gearbeitet hat, sondern sich auch als fähig erwiesen hat.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Karun Chandhok gibt sein Urteil über die Folgen von Max Verstappens Weigerung ab, Sergio Perez in Sao Paulo durchzulassen, und über die anhaltende Situation um die Position des Teamchefs bei Ferrari Karun Chandhok gibt sein Urteil über die Folgen von Max Verstappens Weigerung ab, Sergio Perez in Sao Paulo durchzulassen, und über die anhaltende Situation um die Position des Teamchefs bei Ferrari

„Ja, es gibt noch viele Dinge, die wir voranbringen müssen, Schwächen wurden gezeigt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wie in der Vergangenheit überprüfen und versuchen werden, sie anzugehen. Das Team zurück im Werk.“ konzentriert sich voll und ganz darauf, sich für 2023 zu verbessern.“

Leclerc fuhr auf dem Yas Marina Circuit brillant, um den zweiten Platz an diesem Tag und in der Fahrerwertung zu halten, während das Ergebnis Ferrari auch half, den zweiten Platz vor Mercedes in der Konstrukteurswertung zu besiegeln.

„Ich denke, diese Saison war herausragend in Bezug auf die Pole-Position und das Qualifying, nicht so gut in Bezug auf das Renntempo“, fügte Binotto hinzu.

„Wir wissen, dass wir das Renntempo irgendwie verbessern müssen, denn dann ist die Strategie – oder was auch immer drumherum ist – viel einfacher, wenn man im Rennen selbst ein starkes Auto hat.

„Ich bin entspannt, aber darüber hinaus konzentriere ich mich wirklich auf das, was wir tun müssen, und konzentriere mich auf das Team.“