Ferrari-Duo in Mexico-Kwalificatie voor Verstappen

Mexiko-Stadt – Ferrari-piloot Charles Leclerc is bezig met de kwalificatie voor de hoofdprijs van Mexico vanwege de polepositie. De Monegasse fuhr am Samstag op de stimmungsvollen Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt de beste tijd voor het Spaanse Teamkollegen Carlos Sainz (+0,067 Sek.). Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (+0.097) moet met zijn startplaats op de 19e in Red Bull staan. Saisonrace op zondag (21.00 uur/ORF 1 en Sky).