Fernwärme-Tarife stijgt rond augustus om acht Prozent

Lange tijd werd er gewerkt, nu is het opgelost: vanaf 1 augustus steigen die Tarife für Fernwärme in Oberösterreich om acht Prozent. Betrokken sinds Kunden der drie grote Versorger Energie AG, Linz AG en eww (Wels) ? vee 300.000 Nutzer (Haushalte, Betriebe, öffentliche Einrichtungen). Als de Konsumentenschutzlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) gestern, Montag, nach einer Tagung der Preiskommission bekannt. Kaineder is ook Chef der Behörde mit