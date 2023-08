Weil in Wörth am Rhein ein Lkw gegen eine Eisenbahnbrücke prallte, kam es am Freitag zu einer vorübergehenden Einstellung des Bahnverkehrs. Ein weiterer Lastwagen befand sich auf der Ladefläche des Lastwagens, teilte die Polizei am Abend mit. Der Fahrer hatte die maximal zulässige Gesamthöhe unter der Brücke in der Südpfalz nicht eingehalten und blieb daher am Bauwerk hängen. Der Verkehr verzögerte sich, da die rechte Spur blockiert war.

Die Deutsche Bahn teilte auf Twitter mit, dass es aufgrund einer Streckensperrung zwischen Wörth (Rhein) und Karlsruhe West zu Verspätungen und Teilausfällen gekommen sei. Später hieß es: „Wir haben ab ca. 20:30 Uhr einen Notbusverkehr zwischen Wörth (Rhein) und Karlsruhe Hbf mit allen Haltestellen auf der Strecke eingerichtet.“

Ein Abschleppwagen löste den LKW. Die Arbeiten auf der B10 in Richtung Landau gingen am späten Abend weiter. Der Schaden am LKW betrug rund 7.000 Euro. Ob Schäden an der Brücke entstanden waren, war zunächst unklar. Die Deutsche Bahn prüfe dies, hieß es. Auf den Fahrer wartet eine Geldstrafe.

