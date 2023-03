CNN

Meer dan 20 jaar na zijn Formule 1-debuut heeft Fernando Alonso meer dan ooit honger naar de start van het seizoen 2023, dat vrijdag van start gaat tijdens de Grand Prix van Bahrein.

Dat verlangen naar succes bracht hem ertoe vorig jaar de seismische beslissing te nemen om een ​​nieuw contract met Alpine af te wijzen om zich bij Aston Martin aan te sluiten, vertelt hij aan Amanda Davies van CNN Sport.

“Het moet een ambitieus project zijn. Het moet een project zijn dat wil winnen, een project dat alles aankan en er alles aan zal doen om het te laten gebeuren. En dat is wat ik voel in Aston Martin”, zei de Spanjaard voorafgaand aan de start van het seizoen.

“Er is dit talent en deze honger naar succes, succes en succes.”

Succes is zeker vanzelfsprekend voor de 41-jarige Spanjaard. Nadat hij in 2001 was ontploft in de F1, won hij zijn eerste race in 2003 voordat hij back-to-back kampioenschappen won in 2005 en 2006, waarmee hij de jongste dubbele kampioen in de geschiedenis van de sport werd.

Sindsdien heeft de winnaar van 32 races legendarische gevechten gevoerd met een aantal van de beste coureurs van de afgelopen twee decennia, van Michael Schumacher en Kimi Räikkönen tot Lewis Hamilton en Sebastien Vettel, die Alonso heeft vervangen bij Aston Martin na de viervoudige race. kampioen stopte met F1.

Aston Martin is het vijfde team van Alonso en de eerste stap die hij heeft gezet sinds hij in 2021 terugkeerde naar de Formule 1 bij Alpine.

De frustratie van de jaren 2010 leidde ertoe dat de Spanjaard in 2018 stopte met zijn F1-carrière, na vijf jaar zonder een raceoverwinning met pensioen ging en schijnbaar gedesillusioneerd was door de sport.

Hij nam deel aan de IndyCar Series, de 24-uursrace van Le Mans en de Dakar Rally, waar hij ongedeerd uit een crash kwam waarbij zijn Toyota Hilux door de lucht vloog na het raken van een zandduin in Saoedi-Arabië.

Drie jaar later maakte hij zijn sensationele terugkeer in de F1, maar slaagde er niet in de hoogten van zijn vroege carrière te bereiken.

Na als tiende te zijn geëindigd in 2021 en negende in 2022 met Alpine, wees Alonso een contractverlenging van één jaar af om zich bij een Aston Martin-team aan te sluiten dat op weg is naar de top.

“De investering is er, de nieuwe faciliteiten, de nieuwe windtunnel komt eraan. Nieuwe mensen die zich bij het team voegen met verschillende ervaringen en verschillende achtergronden”, zegt hij over het “prachtige project” van Aston Martin.

De investering is er zeker. Lawrence Stroll, de baas van Aston Martin en de vader van Alonso’s nieuwe partner, Lance, heeft de knoop doorgehakt.

Het team lanceerde zijn nieuwe fabriek van $ 200 miljoen op Silverstone en brak de bank om de beste ingenieurs en talenten van andere teams binnen te halen om zijn nieuwe stercoureur te ondersteunen.

Met de nieuwe investering en Alonso’s geweldige prestatie tijdens de pre-season tests – waar hij tweede werd op de eerste testdag in Bahrein – lijkt Aston Martin dit seizoen de beste van de rest te worden, achter de gebruikelijke titelkandidaten Red Bull, Ferrari en Mercedes.

Het seizoen 2023 wordt het grootste tot nu toe, maar het kende een moeizame start nadat coureurs klaagden over nieuwe regels die waren ingevoerd door het bestuursorgaan de FIA, waardoor ze geen “politieke, religieuze en persoonlijke verklaringen” mogen afleggen, tenzij ze vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd .

De FIA ​​heeft sindsdien gereageerd door te verduidelijken dat coureurs buiten races “hun mening over politieke, religieuze of persoonlijke zaken kunnen uiten”, maar tijdens races en op het circuit moeten alle vertoningen vooraf worden goedgekeurd door het bestuursorgaan of de chauffeurs krijgen sancties.

Het seizoen 2023 wordt ook het drukste seizoen ooit, met 23 races in negen maanden – een beslissing waar sommige coureurs tegen waren.

De huidige back-to-back kampioen Max Verstappen uitte zijn onvrede over de kalender en zei eerder tegen CNN Sport: “Het probleem is dat we zo veel reizen en het wordt steeds meer … Kortom, de vraag is, is het de moeite waard om te besteden? zoveel tijd weg van familie en vrienden door meer succes na te jagen?

Op de vraag of coureurs genoeg zeggenschap hebben over de toekomst van de sport, denkt Alonso “waarschijnlijk niet”.

“Maar dit is misschien niet onze rol in deze sport”, voegde hij eraan toe. “We rijden deze auto’s op zondagmiddag binnen, maar we mogen niet vergeten dat dit een teamsport is.

“Ik denk dat we de juiste mensen hebben om de sport te leiden. We zijn in goede handen bij Liberty (Media), bij Stefano Domenicali, ook bij de FIA. Ik denk dat we vertrouwen moeten stellen in onze leiders.”

Hoewel Alonso toegeeft dat het “uitdagend” zal zijn, slaat hij een veel positievere toon aan dan veel van zijn collega-coureurs.

“Ik denk dat het veeleisend zal zijn voor teams, monteurs, media, ons allemaal”, zei hij. “Maar we houden van wat we doen. We hebben een droombaan. We genieten er elke seconde van.”

Alonso houdt ongetwijfeld van wat hij doet. Vorig seizoen haalde hij Kimi Räikkönen in om de eerste coureur in de F1-geschiedenis te worden die 350 races startte, en het ziet er niet naar uit dat hij snel zal stoppen.

Hij is terughoudend over de kansen van Aston Martin om dit seizoen uit te dagen en zegt dat een podiumplaats op dit moment geen “realistisch doel” is, maar als de voortekenen van het voorseizoen iets laten zien, zou dat doel snel meer realiteit dan fantasie kunnen worden. .

Twee decennia na zijn eerste raceoverwinning ziet het ernaar uit dat Alonso weer een kanshebber is.