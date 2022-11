Fernando Alonso erleidet ein enttäuschendes Ende des alpinen Stints

Der Spanier Fernando Alonso erlitt ein enttäuschendes Ende seiner Zeit beim französischen Formel-1-Team Alpine, nachdem er den Saisonabschluss-Grand-Prix von Abu Dhabi am Sonntag nicht beenden konnte.

Der Spanier, der 2021 mit dem in Enstone ansässigen Team in die Formel 1 zurückkehrte, das ihn 2005 und 2006 auch zu seinen beiden WM-Titeln als Renault führte, ersetzt im nächsten Jahr den zurücktretenden Sebastian Vettel bei Aston Martin.

LESEN SIE AUCH: ATP Finals: Novak Djokovic schlägt Casper Ruud und gewinnt den rekordverdächtigen sechsten Titel

Er hatte gehofft, sich mit einem Höhepunkt abmelden zu können, wurde aber in Runde 27 des 58-Runden-Rennens an die Box gerufen, um aufzugeben.

Alpine sicherte sich immer noch den vierten Platz in der Konstrukteurswertung vor McLaren, aber es war Alonsos sechster Ausfall in diesem Jahr.

„Auf jeden Fall enttäuscht“, sagte der 41-jährige Alonso, der seine Frustration über die Zuverlässigkeitsprobleme seines Autos mit der Nummer 14 nach einem weiteren Ausfall im vergangenen Monat in Mexiko zum Ausdruck gebracht hatte.

„Millionen von Menschen sind jetzt enttäuscht. Es ist so, es war eine sehr unglückliche Saison … nicht unglücklich, ich denke, wir sind in Bezug auf die Zuverlässigkeit nicht vorbereitet“, fügte Alonso hinzu.

Er wies auf andere Autoausfälle hin, die nicht als DNFs (did not finish) zählten, wie sie im Qualifying oder zum Beispiel beim Sprintrennen in Österreich auftraten, wo sein Auto wegen eines elektrischen Problems nicht starten konnte.

„Es ist ein bisschen traurig, so zu enden, aber so ist es“, sagte er.

LESEN SIE AUCH: FIFA Weltmeisterschaft 2022: Ecuador-Skipper Enner Valencia verurteilt Katar zur Niederlage am Eröffnungstag

Durch seinen Wechsel zu Aston Martin schließt sich Alonso einem Team an, das in diesem Jahr in der Gesamtwertung den siebten Platz von 10 Teams belegte.

Er wollte jedoch bereits am Dienstag beim Nachsaisontest in das Auto einsteigen und sagte, er könne es kaum erwarten, loszulegen. Er äußerte die Hoffnung, dass das Pech, das er in dieser Saison erlitten hatte, im nächsten Jahr durch ein besseres Schicksal kompensiert werden würde.

„Das ist das Beste an heute, dass es einen Tag weniger ist, in Grün zu sein“, sagte er.

„Und morgen geht es los mit diesem Projekt mit der Sitzanpassung und Treffen mit ein paar Leuten, dann wird am Dienstag das Testen des Autos hoffentlich ein gutes Kapitel und all das Pech dieses Jahres hoffentlich als nächstes kompensieren.“

Lesen Sie hier alle aktuellen Sportnachrichten