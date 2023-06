Ihre feministische Videokunst speist sich stets aus dem Alltäglichen. Das ZKM widmet der 80-jährigen Ulrike Rosenbach eine Retrospektive.

Eine Sägemaschine dröhnt, zerrissene Salzsäcke liegen im Raum. Die Vorbereitungen für die größte Retrospektive der Videokunst-Pionierin Ulrike Rosenbach laufen auf Hochtouren. Ich würde gerne vom Künstler wissen, was es mit dem Salz auf sich hat. Fast alle ihrer im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) gezeigten Videoinstallationen befinden sich auf einer Salzinsel, wie beispielsweise ihre Arbeit „Reflexionen zur Geburt der Venus“ von 1976/78. „Im Grunde hat es mit dem Meersalz zu tun, mit der aus dem Meer geborenen Venus, die in der Muschel an den Strand reitet“, bekomme ich als Antwort. Sie hat es dann behalten, weil Salzkristalle sehr gute Projektionsflächen für Videos oder Dias sind. „Es spiegelt wirklich gut wider.“

Also kein tieferer Sinn? In „Reflections“ überlagert Ulrike Rosenbach Sandro Botticellis Darstellung der Venus auf ihren sich langsam drehenden Körper. Plötzlich verdunkelt sich das Bild, Aphrodite-Venus verschwindet. Der Effekt ist keine digitale Magie. Der Künstler trägt einen enganliegenden Trikotanzug, der vorne weiß und hinten schwarz ist. Spielt sie auf Tag und Nacht an oder handelt es sich um einen ironischen Akt feministischer Sabotage? Offenbar um beides. Ulrike Rosenbachs Arbeit ist recherchebasiert und zeigt Zeitungsausschnitte, etwa ein Foto, das das Botticelli-Gemälde als Dekoration für ein Pelzgeschäft zeigt.

Zu diesem Zeitpunkt war Ulrike Rosenbach bereits mehrfach in den USA und arbeitete am California Institute of Arts (CalArts), Valencia. Nach ihrer Rückkehr nach Köln gründete sie nach US-amerikanischem Vorbild den Nachbarschaftsradiosender ATV, um ihre Videoarbeiten vor Ort verbreiten zu können. Die Region Köln-Düsseldorf entwickelte sich damals zum Zentrum der zeitgenössischen Kunst in Deutschland.

Ulrike Rosenbach führte 1976 in Paris ihre Live-Videoaktion „Don’t believe that I’m an Amazon“ auf. Ihre schweren Pfeile und Bögen sind in der Karlsruher Ausstellung zu sehen, ebenso wie die Zielscheibe, auf der ein vergrößertes Foto aus dem 15. Jahrhundert zu sehen ist Die Lochner-Madonna ist geklebt. Die Reliquien zeigen, was in dem auf einem kleinen Monitor laufenden Video nicht zu sehen ist: Das Gesicht der Madonna überlagert mit dem konzentrierten Gesichtsausdruck der zielenden Amazone. Es betont die sich wiederholenden Momente des Handelns, des Handelns, auch der Selbstbefragung.

Ulrike Rosenbach: „Heute ist morgen“, ZKM Karlsruhe, bis 7. Januar 2024

Die Schau bietet viele Möglichkeiten, sich mit einem Werk auseinanderzusetzen, das sich nicht nur auf die Schlagworte Videokunst und Feminismus beschränkt. Ihre subversive Seite verkörpert sich beispielsweise in „Art is a crime action (Elvis III)“ aus dem Jahr 1969. Damals vertonte Rosenbach ihr Porträt in einem Siebdruck von Andy Warhol, der den seriell reproduzierten Elvis Presley als Revolverheld zeigt . Dabei eignete sie sich nicht nur das Werk eines Stars der internationalen Kunstszene an, sondern platzierte auch eine Frau in kämpferischer Pose im Bild.

Aus dieser Zeit stammen auch die Hauben- und Kragenskulpturen des Studenten Rosenbach. Die mit feiner Gaze überzogenen Drahtkonstruktionen passen sich dem Kopf und den Schultern des Künstlers an. Das Alltagsmotiv ist im Werk von Ulrike Rosenbach von Anfang an präsent, ebenso die kulturhistorische Perspektive, denn Hauben verwiesen auf den gesellschaftlichen Status einer Frau. Das Nachdenken über solche Bildwelten sei in den USA üblicher gewesen, sagt Ulrike Rosenbach. „Wir hatten in Deutschland eine Frauenbewegung, die sehr politisch und links war. Was ich mit einem alltäglichen Hintergrund gemacht habe, war eher in den USA.“

Das klingt nach einem homogenen Weg ohne überraschende Wendungen. Aber das gab es auch. Nach einer persönlichen Krise beginnt Rosenbach, sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen, deren Polyphonie schwer zu fassen ist. Die Videoinstallation „Battle of the Trees“ von 1989/91 konfrontiert uns mit fragmentierten, traumhaften Sequenzen. An die Wand wird eine Collage aus Kampfszenen, im Wind wiegenden Baumwipfeln und Aufnahmen einer Frau mit Schlafmaske projiziert. Davor hängen Herzpendel über einem Salzteppich. Aus dem Off erklingt eine Rezitation einer keltischen Ballade, die auf den Archetyp der Schlacht anspielt.

Arbeiten dieser Art, die sich auf das Übernatürliche beziehen, scheinen meilenweit von dem entfernt zu sein, was Rosenbach als junge Mutter zu Hause Anfang der 1970er Jahre mit ihrer ersten beim Versandhaus Quelle erworbenen Videoausrüstung produzierte. Mehr als zwanzig dieser Tonbänder sind in der Schau zu sehen, die 120 Werke umfasst. „The Muff and the Girl“ oder „Bind Mask“ zeigen die Abschaltung weiblicher Körper und thematisieren die Rolle von Frauen und Müttern. „Ich habe meine Auftritte immer aus der autobiografischen Linie gespeist“, sagt Ulrike Rosenbach.

Die Retrospektive mit dem Untertitel „Heute ist morgen“ zeigt, wie der Künstler über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg kulturell geprägte Bilder zitiert und überschreibt. Bis heute hat die 80-Jährige ihren Witz nicht verloren. Gegen Ende des Rundgangs begrüßt Sie eine leichtfüßige Gestalt – nicht mehr als eine schwarze Silhouette. „Last Call for Angels“ lautet die Ankündigung.