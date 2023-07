DYSART, Iowa (AP) – Als Al Schafbuch vor Jahrzehnten das Pflügen seiner Felder in Iowa einschränkte und später mit dem Anbau von Zwischenfrüchten begann, wollte er Geld für Düngemittel sparen und die Erosion reduzieren. Er profitierte von diesen Vorteilen und sah auch, wie sich sein Boden zum Besseren veränderte: dunkle, klobige, reich an organischer Substanz, die sich seiner Meinung nach wie „Schokoladenkuchen“ anfühlte.

Es gibt noch einen weiteren großen Vorteil, der allen zugute kommt: Eine geringere Bodenbearbeitung und der Anbau von mehr Zwischenfrüchten können Landwirten dabei helfen, mehr den Planeten erwärmenden Kohlenstoff auf den Feldern zu speichern. Mehr Pflanzen nehmen mehr Kohlendioxid auf und Bodenmikroben atmen ungestört weniger Kohlenstoff aus. Das kann für teilnehmende Landwirte Geld in Form von CO2-Ausgleichszahlungen bedeuten – Zahlungen, die Unternehmen leisten können, um die Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Betrieben zu unterstützen und theoretisch ihre Emissionen an anderer Stelle auszugleichen.

„Je mehr Kohlenstoff Sie mit Ihren Pflanzen aus der Atmosphäre speichern und je mehr Pflanzen das ganze Jahr über angebaut werden, desto mehr gleichen Sie einen Teil Ihres Abfalls und Ihrer verschwendeten Energie aus“, sagte Shalamar Armstrong, außerordentlicher Professor für Agronomie an der Purdue University. „Weil Sie Kohlenstoff gespeichert haben, der in die Atmosphäre abgegeben worden wäre.“

Es handelt sich um einen Bereich, der bei Gesetzgebern, Forschern und Branchenexperten immer mehr Aufmerksamkeit erregt. Das US-Landwirtschaftsministerium kündigte diese Woche eine Investition von 300 Millionen US-Dollar zur Überwachung landwirtschaftlicher Emissionen an, unter anderem durch die Schaffung eines Forschungsnetzwerks zur Überwachung des Kohlenstoffs im Boden. Und die US-Senatoren Tina Smith, D-Minn., und Todd Young, R-Ind., stellten einen Gesetzentwurf vor, der laut Smith die Forschung unterstützen würde, die erforderlich ist, um „die Kohlenstoffspeicherung im Boden ordnungsgemäß anzuerkennen“.

Sowohl die USDA-Ankündigung als auch die Gesetzgebung zielen auf die schwierige Frage ab, wie der im Boden gespeicherte Kohlenstoff quantifiziert werden kann. Es ist ein Hindernis, das es zu überwinden gilt, wenn der junge und boomende Markt für Bodenkohlenstoff der Prüfung und Skepsis entgehen soll, die den Märkten für Emissionsgutschriften entgegengebracht werden.

„Der wissenschaftliche Teil (der CO2-Gutschriften) hinkt wirklich hinterher, insbesondere wenn es um Dinge wie Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung geht“, sagte Cristel Zoebisch, stellvertretende Direktorin für Politik bei der Klimaorganisation Climate 180. „Das sind große Hindernisse für nicht nur.“ Kohlenstoffbindung im Boden, sondern eigentlich jede Lösung zur Kohlenstoffentfernung an Land.“

Armstrong hat versucht, zur Lösung dieses Problems beizutragen. Er leitet ein Labor, in dem Forscher untersuchen, wie sich die landwirtschaftliche Bewirtschaftung auf die Kohlenstoffmenge im Boden in verschiedenen Landschaften auswirkt. Er und andere bei Purdue haben Bodenproben untersucht, die mehr als 40 Jahre zurückliegen, und verschiedene Arten der Bodenbearbeitung und Zwischenfrüchte verglichen, um ihre langfristigen Auswirkungen auf die Kohlenstoffspeicherung zu bestimmen. Es kann jahrelange Feldforschung, sorgfältige Chemie im Labor und jede Menge teure Ausrüstung erfordern, um das herauszufinden.

Er hofft, dass seine präzisen Berechnungen den Landwirten helfen werden, Entscheidungen zu treffen, die es ihnen ermöglichen, lohnende Anreize für die Bindung von Kohlenstoff zu erhalten und gleichzeitig ihre bestehenden Gewinne aufrechtzuerhalten.

Andere Wissenschaftler befürchten jedoch, dass selbst wenn Landwirte für die Speicherung von Kohlenstoff im Boden bezahlt werden, dies kein größeres Problem lösen wird: dass Kohlenstoffmärkte oft nicht funktionieren.

Damit Offsets legitim sind, müssen sie vier Kriterien erfüllen. Sie müssen Kohlenstoff speichern, der sonst emittiert würde; sie müssen in Daten überprüfbar sein; Sie müssen sofort erfolgen (einen Baum zu pflanzen, der in 20 Jahren wachsen könnte, reicht nicht aus); Und sie müssen langlebig sein, sagte John Sterman, Professor für Management am Massachusetts Institute of Technology.

Eine bessere Quantifizierung der Kohlenstoffspeicherung im Boden durch Forschung könnte die Kompensationen besser überprüfbar machen, andere Faktoren werden dadurch jedoch nicht berücksichtigt. Beispielsweise pachten viele Landwirte das Land, das sie bewirtschaften, und können nicht garantieren, dass der auf ihrem Land gespeicherte Kohlenstoff über mehrere Jahrzehnte erhalten bleibt, wenn jemand anderes das Land bewirtschaftet.

Barbara Haya, Direktorin des Berkeley Carbon Trading Project an der University of California, Berkeley, hat an einer Studie gearbeitet, die ihrer Meinung nach zeigt, dass die Auswirkungen von CO2-Ausgleichsprojekten häufig überschätzt werden, manchmal sogar erheblich.

„Der CO2-Handel ist ein Mechanismus, der in den letzten 20 Jahren kläglich versagt hat und von dem wir wirklich Abstand nehmen müssen“, sagte Haya.

Der US-Abgeordnete Jared Huffman, D-California, hat letzten Monat einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf vorgelegt, um Landwirte bei der Verbesserung der Bodengesundheit zu unterstützen, mit Anreizen, die nicht unbedingt den Kohlenstoffmarkt betreffen. Er sagte, dass die Landwirte in seinem Bezirk auch die Vorteile regenerativer Praktiken beschrieben hätten und dass viele daran interessiert seien, mit „robusten“ Abrechnungssystemen an Kohlenstoffmärkten teilzunehmen. Aber er fügte hinzu, dass diejenigen, die auf ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen hoffen, sich nicht nur auf Kompensationen verlassen sollten.

„Meiner Meinung nach ist es wirklich nicht die Wunderwaffe“, sagte Huffman. „Ich denke, Offsets sind von Natur aus lückenhaft.“

Einige Landwirte gehen vorsichtig vor.

Brad Wetli, ein Landwirt aus Indiana, der mit Armstrong zusammenarbeitet, hat Techniken ausprobiert, die weniger Bodenbearbeitung erfordern, und baut seit einigen Jahren Zwischenfrüchte wie Roggen an. Er ist mit der Art und Weise, wie seine derzeitigen Felder aussehen, zufrieden – „Es fühlt sich an, als würde man etwas tun“, um zur Nachhaltigkeit beizutragen, sagte er –, aber er wägt immer noch seine Optionen mit möglichen CO2-Gutschriftenverträgen ab, rechnet nach und wartet ab, ob der Preis steigt wird richtig sein, da viele Offset-Vereinbarungen mehrere Jahre dauern können.

„Ich werde vielleicht ein oder zwei Felder gleichzeitig bearbeiten, und wenn ich mehr erfahre, werde ich hoffentlich die CO2-Emissionen oder CO2-Gutschriften stärker in den Betrieb einbeziehen“, sagte er.

Schafbuch seinerseits steht CO2-Gutschriften skeptisch gegenüber, wäre aber von der regenerativen Landwirtschaft unabhängig von den Vorlaufkosten begeistert gewesen. Er sagte, er sei ein Early Adopter gewesen, als die Nachbarn lachten und meinten, er würde „am Ende pleite sein“ – aber er hat ihnen das Gegenteil bewiesen.

„Ich bin davon überzeugt, dass es jeder schaffen kann, wenn man es richtig macht“, sagte er.

