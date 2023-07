Feiner Whisky als alternative Kapitalanlage

Stand: 30.07.2023 14:58 Uhr

Alter, Brennerei, Geschmack: Es gibt viele Kriterien, die Whisky richtig teuer machen können. Und so bietet sich der Edelschnaps auch als alternative Kapitalanlage an. Wann lohnt sich eine Investition in „flüssiges Gold“?

1,2 Millionen Pfund, also umgerechnet 1,7 Millionen Euro: ein astronomischer Preis für eine Flasche Single Malt Whisky. Als vor vier Jahren der Hammer im Auktionshaus Sotheby’s fiel, waren einige Besucher überwältigt – und erst dann wurde vielen klar: Dieser Moment wird den Whiskymarkt verändern.

Es ist nicht irgendein Whisky, der den Besitzer gewechselt hat. Es handelt sich um eine Flasche aus dem Jahr 1926 der schottischen Brennerei Macallan – 60 Jahre lang in Eichenfässern gereift, ist es der wertvollste Whisky der Welt. Weltweit soll es nur 14 Flaschen geben. Das macht es zu einer Rarität, aber auch zu einer echten Investition für den Besitzer.

Wertsteigerung von 370 Prozent

Künstliche Knappheit ist nur ein Kriterium, das Whisky teuer macht. „Wenn diese Flaschen auch von guter Qualität sind, vielleicht auch von einer entsprechenden Brennerei, die einen guten Ruf hat, dann kann es natürlich sein, dass solche Flaschen dann automatisch an Wert gewinnen“, sagt Marcus Weber von Finest Whisky in Berlin. „Weil andere Leute einfach diese Flaschen wollen und je nachdem, was sie zu zahlen bereit sind, steigen die Preise.“

Auf jeden Fall ist die Preiskurve steil nach oben gegangen. Laut Daten des Beratungsunternehmens Knight Frank sind die Whisky-Investitionen im letzten Jahrzehnt um rund 370 Prozent gestiegen.

Im vergangenen Jahr flachte die Kurve jedoch ab und die Preise stiegen nur noch um drei Prozent. Experten werten dies als Hinweis darauf, dass viele Spekulanten ihre teuren Flaschen nun zu Geld machen wollen. Zudem ist der Markt für Whisky im Vergleich zu anderen sogenannten Leidenschaftsinvestitionen wie Kunst, Autos oder Uhren recht klein.

Verteilen Sie das Risiko

Angesichts steigender Zinsen versprechen auch andere Anlagen höhere Renditen. Nehmen wir zum Beispiel Aktien: „Beim Renditevergleich sprechen die Zahlen eine sehr klare Sprache“, sagt Andreas Hackethal, Professor für Finanzwirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Wenn man über viele Jahrzehnte blickt – mit allen Höhen und Tiefen – und dann Aktien mit sogenannten „Passion Investments“ wie Whisky vergleicht, liegen Aktien „klar vorne“, sagt Hackethal.

Es besteht auch die Gefahr von Fälschungen. Es gelte, das Risiko zu streuen: „Bitte investieren Sie nicht Ihr gesamtes Geld dort. Und wenn Sie sich die wirklich Reichen ansehen, werden Sie sehen, dass sie sich weit über Autos, Immobilien, aber auch Kunst und Wein verteilen“, warnt Hackethal .

Whisky-Bewertungen als Orientierungshilfe

Einen Leitfaden für Einsteiger bieten auch sogenannte Whisky-Ratings, bei denen Flaschen bewertet werden. Nach den großen Marktübertreibungen stellt Whiskyhändler Weber fest, dass die Preise nun langsamer steigen.

Auch er findet es schade, dass Whisky zum Spekulationsobjekt geworden ist: „Als Genießer – und viele andere Genießer auch – stehe ich auf jeden Fall mit einem weinenden Auge da, weil sie wissen, dass sie manche Whiskys ganz bestimmt nie trinken können.“ oder sie nie haben, weil sie einfach viel zu teuer sind.

Als Händler wählte Weber seine persönliche Whiskykollektion ausschließlich nach Geschmack und nicht nach Rendite aus. Denn er möchte seine Flaschen öffnen – und mit Genuss trinken.