Die Krimbrücke ist wichtig für die Versorgung der 2014 von Russland annektierten Halbinsel. Allerdings gelangt so auch Munition an die Front. Und jede Einrichtung, die Krieg und nicht Frieden bringt, muss neutralisiert werden, sagt der ukrainische Präsident.

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj handelt es sich bei der Krimbrücke um eine „feindliche Anlage“, die zerstört werden muss. Die Brücke, die das russische Festland mit der von Russland besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim verbindet, sei „nicht nur eine logistische Straße“, sagte Selenskyj per Videoschalte auf einer Sicherheitskonferenz in Aspen, Colorado.

Es handelt sich vielmehr um die Straße, über die täglich Munition für den russischen Angriffskrieg geliefert wird. Dies führt zu einer Militarisierung der Krim. Die Brücke bringt „Krieg statt Frieden“ und ist daher ein militärisches Ziel.

Russland, das seit rund 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, hatte die Krim bereits 2014 völkerrechtswidrig annektiert und später über die Krimbrücke mit dem eigenen Festland verbunden. Nach Angaben Moskaus wurde das 19 Kilometer lange Bauwerk am frühen Montagmorgen von ukrainischen Drohnen angegriffen, wodurch ein Teil der Fahrbahn absackte. Kiew, das alle besetzten Gebiete befreien will, hat bislang keine Beteiligung an dem Angriff bestätigt.

Die Kertsch-Straßenbrücke ist die wichtigste Straßen- und Schienenverbindung zwischen dem russischen Festland und der von Russland besetzten Halbinsel Krim in der Ukraine. Angesichts der zunehmenden Staus aufgrund der geschlossenen Brücke schlugen die Behörden vor, dass zurückkehrende Russen eine 400 Kilometer lange Route durch von der russischen Armee kontrollierte Gebiete der Ukraine nehmen sollten. Diese sind teilweise von Schlachten betroffen.

Nach dem Angriff auf die strategisch wichtige Krimbrücke hat Moskau das internationale Abkommen über den Getreideexport aus der Ukraine gekündigt. Allerdings bezweifelt Selenskyj, dass die Kündigung des Getreideabkommens durch Russland eine Vergeltung für die Schäden an der Krimbrücke darstellt. Trotz der Vereinbarung hatte Russland wiederholt die Korridore blockiert und den Getreidetransport behindert. Der Beschuss der Krimbrücke sei nur ein weiterer Vorwand für das Ende des Abkommens gewesen, sagte Selenskyj.