Feiertagsversandfristen: So erhalten Sie Ihre Geschenke pünktlich

Dasselbe passiert jedes Jahr. Die Dinge werden beschäftigt mit Arbeit, Schule und dem Leben im Allgemeinen, bis Sie plötzlich gegen die Uhr antreten, während Sie Ihre Geschenke vor Weihnachten, Kwanzaa und Chanukka zu Ihrem örtlichen Postamt, FedEx-Geschäft oder UPS-Standort bringen. Wir kennen das alle – irgendwie befinde ich mich Jahr für Jahr in dieser misslichen Lage –, aber wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihre Geschenke zu kaufen und Ihren nächsten Schritt zu planen.

Wenn Sie sie per Post versenden müssen, finden Sie im Folgenden die bevorstehenden Versandfristen für verschiedene Einzelhändler und Spediteure im Inland, damit Sie sicherstellen können, dass Ihre Pakete vor den Feiertagen ankommen. Hoffentlich hilft es Ihnen, Urlaubsstress möglichst zu vermeiden.

Sie haben bis Donnerstag, den 22. Dezember Zeit, um per Next Day Air zu versenden und Ihr Paket am Heiligabend, dem 24. Dezember, ankommen zu lassen. Mittwoch, der 21. Dezember, ist der letzte Tag für den Versand per 2nd Day Air, wenn Sie möchten, dass Ihr Paket am Heiligabend ankommt. Sie können sich bis Dienstag, den 20. Dezember für die 3 Day Select-Option von UPS entscheiden, damit sie am 23. Dezember ankommt. Bis dahin können Sie den normalen Abhol- und Lieferservice auswählen, um Ihre Pakete dorthin zu bringen, wo sie sein müssen.

Der Versand am selben Tag von FedEx kann Ihr Paket am Freitag, den 23. Dezember dorthin bringen, wo es benötigt wird. Das ist der letzte Tag, an dem FedEx garantieren kann, dass Ihr Paket bis Weihnachten ankommt. Wenn Sie es bis Mittwoch, den 21. Dezember versenden, können Sie sich für die 2-Tage-Versandmethode entscheiden. Wenn es Ihnen gelingt, es am Dienstag, den 20. Dezember, bei FedEx abzugeben, können Sie die Express Saver-Route wählen und (hoffentlich) eine angemessene Gebühr für den Versand zahlen.

Freitag, der 23. Dezember, ist der letzte Tag, an dem Pakete über den Priority Mail Express-Service von USPS verschickt werden können (und bis Heiligabend ankommen). Die Frist für Priority Mail-Sendungen ist Montag, der 19. Dezember, um bis Heiligabend anzukommen. First-Class-Mail-Pakete können bis Samstag, den 17. Dezember verschickt werden, und schließlich ist Retail Ground auch noch bis zum 17. Dezember verfügbar.

Illustration von Alex Castro / The Verge

Fristen für Amazon 2022

Wenn Sie Amazon Prime abonnieren und in einer berechtigten Postleitzahl in den USA leben, können Sie bis zum 24. Dezember für bestimmte Artikel eine Lieferung am selben Tag erhalten. Sie müssen die „Mindestgrenze“ der zulässigen Artikel in Ihrem Einkaufswagen erreichen. Was das bedeutet, wird in diesem hilfreichen Beitrag als „über 25 $ in bestimmten Städten“ oder mit einer „Gebühr von 2,99 $ pro Bestellung“ aufgeschlüsselt.

Prime-Mitglieder können bis zum 23. Dezember eine eintägige Lieferung für berechtigte Produkte ohne Mindestbestellwert oder bis zum 22. Dezember eine zweitägige Lieferung erhalten.

Wenn Sie Prime-Mitglied in ausgewählten US-Städten sind, können Sie bis zum 24. Dezember die zweistündige Lebensmittellieferung in Anspruch nehmen.

Lieferzeiten und Preise können je nach Produkttyp und Größe variieren und ob der Versand direkt von Amazon oder einem Drittanbieter erfolgt. Überprüfen Sie also unbedingt das voraussichtliche Ankunftsdatum an der Kasse und wählen Sie dann entsprechend aus.

Illustration von Kristen Radtke

Fristen für Best Buy 2022

Wenn Sie Abonnent des Totaltech-Programms von Best Buy sind, erhalten Sie kostenlosen Versand am selben oder am nächsten Tag (abhängig von Ihrer Postleitzahl), und es gibt keine Mindestbestellmenge.

Kunden, die Totaltech nicht abonnieren, müssen den Bestellschwellenwert von 35 USD (vor Steuern, aber nach Coupons) überschreiten, und bestimmte Artikel sind für den nächsten Tag und den Standardversand verfügbar.

Der 21. Dezember ist in den meisten Gebieten der Stichtag für die Hauszustellung großer Artikel, aber es gibt Ausnahmen. Das früheste verfügbare Lieferdatum wird beim Check-out angezeigt.

Eine kostenlose Lieferung am nächsten Tag ist für ausgewählte Artikel bis zum 23. Dezember verfügbar.

In ausgewählten Gebieten ist der 24. Dezember der Annahmeschluss für die Lieferung am selben Tag. Wenn Sie Ihre Bestellung bis 14:00 Uhr Ortszeit aufgeben, sollten Sie sie am selben Tag bis 21:00 Uhr Ortszeit erhalten.

Da Best Buy-Geschäfte am Weihnachtstag geschlossen sind und der 24. Dezember der Stichtag für die Abholung im Geschäft ist. Wenn Sie am 24. Dezember bis 17:00 Uhr Ortszeit eine Bestellung aufgeben, sollte sie am selben Tag bis 19:00 Uhr Ortszeit zur Abholung im Geschäft bereit sein.

Die Lieferdaten von Best Buy können je nach Art des Artikels, den Sie erhalten, variieren. Auch die Lieferung von Großgeräten kann zu diesem Zeitpunkt länger dauern.

Illustration von Kristen Radtke

Fristen für Walmart 2022

Walmart hat keine konkreten Daten für seine Urlaubspläne für 2022 angegeben. Der Rand hat sich an Walmart gewandt, um aktuelle Informationen zu erhalten, und wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald wir ihn erhalten. Bis dahin finden Sie unten eine Zusammenfassung der Versandinformationen des Einzelhändlers für das Weihnachtsgeschäft 2021.

Wenn Sie ein Walmart Plus-Abonnent sind, erhalten Sie kostenlosen Versand am nächsten oder zweitägigen Tag ohne Mindestbestellwert.

Abholzeitfenster für lokale Geschäfte können bis zum 24. Dezember gebucht werden, je nach Verfügbarkeit. Sie können sie in der Walmart-App anzeigen oder Ihr Zeitfenster an der Kasse anpassen. Walmart reserviert Ihre Bestellung für vier Tage.

Wenn Sie Ihre Bestellung schließlich am 24. Dezember in einem örtlichen Geschäft abholen möchten, sollten Sie diese Bestellung bis zum 23. Dezember oder früher aufgeben.

Wie bei Amazon kann das Ankunftsdatum Ihres Pakets variieren, je nachdem, ob Walmart Ihren Artikel versendet oder ein Drittanbieter. Wenn letzteres der Fall ist, wird der Versand möglicherweise langsamer und der Versand kostet mehr.

Illustration von Kristen Radtke

Fristen für 2022 anstreben

Ähnlich wie Walmart hat Target seine Versandinformationen für die Feiertage 2022 nicht geteilt. Was unten steht, ist in Bezug auf die Versandrichtlinien korrekt, obwohl wir diesen Beitrag aktualisieren, wenn Target aktualisierte Informationen bereitstellt.

Inhaber einer Target RedCard-Kreditkarte profitieren von einem kostenlosen zweitägigen Versand für viele Artikel von der Website des großen roten Einzelhändlers. Berechtigte Bestellungen sollten bis zum 21. Dezember aufgegeben werden.

Viele, aber nicht alle Bestellungen über 35 US-Dollar haben Anspruch auf kostenlosen zweitägigen Versand, auch ohne RedCard. Sie wird durch den Standort des Artikels und Ihre Postleitzahl bestimmt.

Target bietet auch Lieferungen am selben Tag aus seinen Einzelhandelsgeschäften mit einem Service namens Shipt an. Ein Shipt-Abonnement beinhaltet unbegrenzte Lieferungen bei Bestellungen über 35 $ für 99 $ pro Jahr. Alternativ können Sie den Versand am selben Tag mit Shipt pro Bestellung über die Website von Target bezahlen. Die Versandkosten können je nach Standort und Inhalt der Bestellung variieren. Hier finden Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen, die Ihnen helfen könnten.

Vorrätige Artikel bei Ihrem lokalen Ziel können zur Abholung bestellt werden und sind in zwei Stunden fertig. Es ist hilfreich, Ihren gewünschten Standort als „Mein Geschäft“ in der oberen linken Ecke der Seite von Target auszuwählen, sodass jede Produktliste automatisch anzeigt, ob der Artikel dort zur Abholung bereit ist.

Die Zielgeschäfte sind an Heiligabend geöffnet, aber es ist am besten, Abholaufträge und Versandaufträge am selben Tag bis zum 23. Dezember zu erhalten, um auf der sicheren Seite zu sein.

Achten Sie ähnlich wie bei Walmart und Amazon darauf, wenn ein Artikel bei Target von einem Dritten versandt oder verkauft wird, was zu längeren Vorlaufzeiten führen kann. Produktlisten enthalten normalerweise Ihre Optionen für Abholung, Lieferung am selben Tag und Standardversand – komplett mit geschätzten Verfügbarkeitszeiten – bevor Sie sie in Ihren Einkaufswagen legen.