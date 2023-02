Feiern Sie den Monat der Liebe – Shaw Local

Fröhlichen Valentinstag! Wenn der 14. Februar auf einen Wochentag fällt, kann ein besonderes Abendessen oder Ausgehen verpasst oder vergessen werden. Das Leben ist während der Woche hektisch genug und der Versuch, etwas anderes in die Formel zu werfen, ist nicht unbedingt gleichbedeutend.

Wenn Sie das Glück haben, am Dienstag einen Platz in Ihrem Kalender für den Valentinstag zu haben, besuchen Sie die Website der Genfer Kammer unter www.genevachamber.com. Wir können Ihnen bei der Suche nach einem Restaurant helfen – mit der Möglichkeit, nach einem bestimmten Preis zu suchen, sogar eingrenzen – und Sie mit der Website des Restaurants verlinken, das Sie genießen möchten.

Vielleicht würde etwas Geschriebenes oder Schokolade (Anmerkung: die meisten Frauen LIEBEN Süßigkeiten) den Valentinstag verschönern. Ich kann mir viele Orte in der Genfer Innenstadt vorstellen, die beides erfüllen würden, und ich bin mir sicher, dass es noch mehr gibt. Unsere Website bietet die Möglichkeit, nach Schlüsselwörtern wie Schokolade, Karten oder Süßigkeiten zu suchen. Nur ein paar Klicks und Sie sind auf dem besten Weg, jemandem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Was auch immer der Monat bringt, lassen Sie die wichtigen Menschen in Ihrem Leben wissen, wie viel sie Ihnen bedeuten.

Genfer Hochzeitsspaziergang

Liebe liegt sicherlich in der Luft. Zum zweiten Mal präsentiert die Genfer Kammer den Geneva Wedding Walk von 11.00 bis 15.00 Uhr am 26. Februar. Der Geneva Wedding Walk bietet eine erstaunliche Auswahl an Hochzeitsprofis, die bereit sind, Ihnen bei der Suche nach dem perfekten Kleid, Empfangsort, Fotografen, Musik, Flitterwochenziel und vieles mehr!

Außerdem gibt es Preise, Werbegeschenke und eine Swag Bag für die ersten 250 registrierten Bräute.

Registrieren Sie sich auf genevachamber.com. Suchen Sie nach dem Link auf der Homepage und lassen Sie Genf der Beginn Ihres Happy End sein.

Erfolgreich in Genf

Wenn Sie unsere Website häufig besuchen, ist Ihnen möglicherweise ein aktualisiertes Erscheinungsbild aufgefallen. Letzten Monat haben wir eine neue Website gestartet. Neue Farben, neue Botschaft, neues Branding. Erfolgreich in Genf. Alle Ihre Favoriten und Go-to-Seiten sind immer noch in einer einfach zu navigierenden Oberfläche vorhanden.

Haben Sie Probleme, etwas zu finden? Rufen Sie uns an unter 630-232-6060. Wir helfen Ihnen gerne weiter.