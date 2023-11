Fehmarn: Paar findet 140 Gramm Bernstein in der Ostsee | NDR.de – Nachrichten

Stand: 7. November 2023 17:07 Uhr Nach der großen Ostsee-Sturmflut machte ein Paar auf Fehrmarn einen sensationellen Fund: einen 140 Gramm schweren Bernstein im Wasser. Der Wert des Steins ist unklar – die Finder wollen ihn behalten.

„Sehen Sie, was ich gefunden habe! Kommen Sie schnell!“ Doro Kühl rief ihrem Mann zu, als sie den Stein in der Ostsee schimmern sah. „Das war ein wirklich toller Moment“, sagt Carsten Kühl. Die beiden betreiben gemeinsam einen Campingplatz auf Fehmarn im Kreis Ostholstein. Nach der schweren Sturmflut habe man beispielsweise tatsächlich nach versteinerten Seeigeln gesucht, erklärt er. „Dann plötzlich diese Bernsteingröße – sensationell.“

Für den Laien ist es oft unmöglich, Bernstein von Phosphor zu unterscheiden

Carsten Kühl selbst hatte bei seinen Suchen einst ein kleineres Stück Bernstein gefunden, doch auch die Größe dieses Fundes war ihm neu. „Dieses Ausmaß ist gerade für die westliche Ostsee gigantisch.“ Für Hobby-Fossilienjäger ist es oft nicht leicht, den Unterschied zwischen Bernstein und Phosphor zu erkennen – er ist gefährlich und könnte in der Tasche in Flammen aufgehen. Aber Kühl und seine Frau kennen sich in der Gegend gut aus, sagt er. „Wir leben seit 55 Jahren an der Küste direkt auf Fehmarn. Dann wissen Sie ja schon, wie sich Bernstein anfühlt. Ich werde keinen Fehler mehr machen.“

Wert des Bernsteinfundes noch unklar – Paar will nicht verkaufen

Doch wie viel der schwere Bernstein tatsächlich wert ist, wissen die Kühls noch nicht. Doch das sei für die beiden nicht relevant, erklärt Carsten Kühl, denn verkaufen wolle er es nicht: „Es ist ein tolles Dekostück, das man an einen besonders schönen Ort stellen kann, an dem man sich jeden Tag erfreuen kann.“ Der Stein soll es sein sei in erster Linie für ihn und seine Frau.

