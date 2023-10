Das Scheitern des Big Bazar hat einen Anfang. Die Kuratoren in einem Mededeling und dem Personal Laten beten.

Den Kuratoren zufolge hatte er wenig Interesse an einem Türstart mit den koopjesketen. Die Kuratoren beteiligten sich nie an der Ausschreibung, da sie nur wenig Geld für die verbleibenden Besucher des Big Bazar ausgeben mussten.

Andere anwesende Personen wurden den Kuratoren gemeldet, wilde Menschen trafen nie auf die Winkel, alle waren in der Gegend von Interesse. Auch bei dieser Party gibt es einen Deal-Slot, also einen kleinen Geldbetrag.

Die Kuratoren sind nun bereit, in Zukunft die Aussichtspunkte des Großen Basars zu nutzen. „Zoals gebruikelijk bij a faillissementsuitverkoop tollendaarbijkortingengegeven“, laten ze beten.

Die Anwaltsbank in Amsterdam hatte Big Bazar und die vorherige Bank versäumte es, eine Erklärung abzugeben. Die Kette hatte mit einigen finanziellen Problemen zu kämpfen und es kam immer wieder zu Konflikten. Ok, sie waren im richtigen Winkel geschlitzt.

Die Urkunde von Big Bazar in den letzten Jahren war immer noch anders, als der Kreditnehmer die Schulden tilgen wollte, indem er sich darum bemühte, einen Schuldenexperten zu beauftragen, den Auftrag auf die von Ihnen gestellten Gelder zu erhalten. Türbesitzer und Kreditgeber haben einen Antrag gestellt, um einen bankrotten Mann zu erreichen, der sich in der Pflicht befindet. Maar de Reddingspogingen scheiterte.

Direktor Joost Konings vom Incassobureau Invorderingsbedrijf, so der Name mehrerer Schuldner von Big Bazar, zeigt, dass der „Störsender“ darin besteht, dass niemand für die Aufmerksamkeit von Big Bazar da ist, noch ein flinker Som Wilde Betalen. Für die kleineren Schulkinder werden die Unterlagen nicht herauskommen. „Wat die Kuratoren noch Geld haben, um es an den Belustigungsdienst zu richten.“