Een Condor-vlieger auf dem Weg von Frankfurt in de Karibik bricht die Reise über den Azoren ab en kehrt nach Deutschland zurück. Grund is een fehleranzeige im Cockpit, teilt das Unternehmen mit. Die 154 Passenger kommen zunächst in Hotels onder.

De piloot van een Condor-Maschine met 154 passagiers en bord is vorsorglich über den Azoren omgereden en gevlucht nach Frankfurt geflogen. Das Flugzeug sei am Freitag auf dem Weg von Frankfurt nach Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe in der Karibik, teilte een Condor-Sprecherin auf Anfrage mit. Grund für die Rückkehr nach Frankfurt seiine Fehleranzeige im Cockpit. Der Flieger sei sicher landde in Frankfurt.

“Zekerheid in der Luftfahrt met de hoogste prioriteit, en de wapenstilstand is zo groot als Zeitpunkt eine Gefahr für die Passagiere”, zo sterft Sprecherin. Alle 154 Passenger Seien in Frankfurt in Hotels zijn niet beschikbaar. Der Ersatzflug startte am Samstagmittag. Met als je vliegt over Punta Cana naar Insel Bonaire, wo sie ihr Kreuzfahrtschiff erreicht hätten, en dessen Route der Ersatzflug angepasst sei, sagte die Sprecherin.

Bereits Anfang des Monats regelde een Condor-Maschine für Schlagzeilen. Während eines Fluges von Frankfurt naar Mauritius zijn verletzt mehrere Menschen aufgrund von Turbulelenen. Insgesamt seien rund 20 Verletzungen bei Fluggästen und Crew-Mitgliedern worden gerapporteerd, teilte die Fluggesellschaft mit. Der Flieger met 272 Passagiers en 13 Crew-Mitgliedern war rund twee Stunden voor der Landung auf dem Airport nahe der Hauptstadt Port Louis in de Turbulelenen geraaten, konnte später sicher landen.