Het is duidelijk dat de push al grip krijgt. sen. Tim Schot (RS.C.), samen met negen andere Republikeinen die Powell deze week kunnen grillen, vertelde de voorzitter van de Fed vrijdag in een brief dat er geen reden is om de kapitaalvereisten voor de banken te verhogen.

“Niemand zal het punt van deze brief missen, die erop hamert dat Jay Powell moet getuigen op de manier waarop de grootste banken van Wall Street willen dat hij getuigt, met de suggestie dat er politieke gevolgen zullen zijn als hij dat niet doet”, zei Dennis. Kelleher, president en CEO van de waakhondgroep Better Markets.

In een financiële beleidsruimte waar crypto het heldere, glanzende object voor het Congres is geworden, staan ​​de hoorzittingen klaar om te onthullen hoeveel sap de grote banklobby nog heeft in Washington. Voor Powell is het een test of hij het wil opnemen tegen Wall Street naast de strijd die hij voert tegen de inflatie. De banken hebben de mogelijke toename van regelgeving als een bedreiging voor de economie beschouwd, omdat ze zeggen dat het hen zou dwingen om te bezuinigen op de diensten die ze leveren – een bekend gespreksonderwerp van lobbyisten dat mogelijk een nieuwe politieke relevantie krijgt nu de VS naar een mogelijke recessie staart.

“Als reactie op hogere kapitaalvereisten hebben banken twee keuzes”, zei JPMorgan Chase CFO Jeremy Barnum vorige week, een samenvatting van de zaak van de banken op een symposium in Washington, georganiseerd door de handelsvereniging van het Bank Policy Institute. “We kunnen hogere prijzen vragen of we kunnen minder uitlenen. Beide keuzes zijn uiteindelijk slecht voor consumenten en bedrijven.”

Barnums optreden in Washington maakte deel uit van een brede lobby van de industrie om de aandacht van beleidsmakers te trekken. Het Bank Policy Institute, het Financial Services Forum en de Securities Industry and Financial Markets Association overspoelen de e-mailinboxen al weken met argumenten tegen het verhogen van de kapitaalvereisten, naast vergaderingen achter gesloten deuren met wetgevers en hun personeel. Het is dit jaar het belangrijkste probleem van de industrie in Washington.

De kalibratie van de kapitaalvereisten van banken heeft grote gevolgen voor de economie. Het vereist van regelgevers dat ze een evenwicht vinden tussen het voorkomen van een financiële crisis – die kan worden veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis, zoals een pandemie – en het niet zo beperken van banken dat het de economische groei belemmert.

“Elke beslissing die een bank neemt, is in de eerste plaats van invloed op kapitaalkosten of -baten”, schreef Karen Petrou, managing partner van Federal Financial Analytics, die kredietverstrekkers adviseert over beleid, vorige maand.

De grootste banken in de VS waren onderworpen aan hogere kapitaalvereisten na de wereldwijde financiële crisis van 2008, toen regelgevers over de hele wereld probeerden de belastingbetalers te beschermen tegen het opnieuw moeten redden van de sector tijdens een toekomstige ineenstorting. Banken overleefden de diepten van Covid-19, gewapend met grotere kapitaalbuffers en gesteund door een stortvloed aan reddingsgelden van de overheid in de economie.

De kwestie komt weer bovenaan de agenda van de banken te staan, omdat de Amerikaanse toezichthouders bezig zijn met het afronden van het laatste stuk van de kapitaalregels voor na 2008, met een voorstel dat tegen de zomer wordt verwacht.

Maar de Fed heeft de afgelopen maanden de lat hoger gelegd.

Fed Vice Chair for Supervision Michael Barr, een door Biden aangestelde functionaris die de centrale bank is op het gebied van regulering, bracht eind vorig jaar de bankenlobby op gang toen hij plannen aankondigde voor een “holistische” herziening van het bankkapitaal. Hij gaf ook aan dat hij al van mening was dat de huidige regels niet sterk genoeg zijn.

“De geschiedenis toont de hoge kosten voor de samenleving wanneer het bankkapitaal ontoereikend is, en dus hoe urgent het is voor de Federal Reserve om de kapitaalregulering goed te krijgen”, zei Barr in december. “Daarbij moeten we bescheiden zijn over ons vermogen, of dat van bankmanagers of de markt, om volledig te anticiperen op de risico’s waarmee ons financiële systeem in de toekomst te maken kan krijgen.”

De geldschieters klagen dat Barr transparanter zou moeten zijn over het proces, hoewel hij de tijd heeft genomen om met bankbestuurders te praten. Barr zei in december dat elke regelwijziging onderhevig zou zijn aan openbare kennisgeving en commentaar.

“Het is een intern proces”, zegt Kevin Fromer, die de leidinggevenden van de grootste Amerikaanse banken vertegenwoordigt als CEO van het Financial Services Forum. “Wij, net als de rest van het publiek, kijken naar buiten.”

Barr is niet de enige dreiging. Banken verwachten dat de Federal Deposit Insurance Corp., die ook wordt geleid door een door Biden aangestelde, ook zal aandringen op strengere regels. Bankvoorzitter van de Senaat Sherrod Brown (D-Ohio), die het Fed-toezicht van het Congres leidt, pleit al lang voor hogere kapitaalvereisten en kan politieke dekking bieden.

Nu willen de grote banken en hun bondgenoten in het Congres weten of Powell van plan is om zijn collega’s uit te stellen of zal ingrijpen.

Scott, die wordt gezien als een waarschijnlijke GOP-presidentskandidaat voor 2024, vertelde Powell vrijdag met mede-republikeinen dat het “aan jou was” om toezicht te houden op de door Barr gelanceerde kapitaalherziening. Ze waarschuwden Powell voor het overtreden van een wet uit 2018 die de bankregelgeving versoepelde. En ze herhaalden punten van de banksector over de mogelijke impact op de financieringskosten, investeringen en het concurrentievermogen van de Amerikaanse markten.

“We hebben de brief ontvangen en zijn van plan om te reageren”, zei een woordvoerder van de Fed.

Het is onduidelijk waar Powell over de kwestie zal komen. Maar tijdens de Trump-regering reageerde hij op oproepen van grote banken om hun kapitaalvereisten te verlagen door te zeggen dat de niveaus “ongeveer goed” waren, en hij verwierp suggesties dat strikte regelgeving hun vermogen om te concurreren met buitenlandse banken schaadde. Hij steunde bewegingen om de regels rond de randen te versoepelen.

Het door de Republikeinen geleide Huis heeft van de kwestie een prioriteit gemaakt, aangezien het de controle op de regering-Biden opvoert. vertegenwoordiger Andy Barr (R-Ky.), die de subcommissie leidt die toezicht houdt op de Fed, zei in een verklaring dat hij van plan is “krachtig toezicht” te houden op de kapitaalherziening. Hij zal deze week een van de wetgevers zijn die Powell aan de tand voelen.

“Ik ben vooral gefocust op het voorkomen dat regelgevers buitensporige eisen opleggen die kapitaal buitenspel zouden zetten terwijl we blijven vechten tegen een veertig jaar hoge inflatie”, zei Barr.

De groep Better Markets van Kelleher duwt terug, met het argument dat kapitaalnormen moeten worden verhoogd om de economie te beschermen tegen bankfaillissementen en door de belastingbetaler gefinancierde reddingsoperaties.

“Het is de taak van het Congres om vragen te stellen”, zei hij. “Maar het is niet hun taak om te proberen de refs in feite te laten werken door ze te pesten tot een uitkomst die niet echt datagestuurd of risicogestuurd is.”