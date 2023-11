Feds kämpfen gegen Kameras für Trumps DC-Strafprozess

Für mindestens ein wichtiges Mitglied von Trumps Anwaltsteam, John Lauro, schien dies eine Kehrtwende zu sein, der in mindestens zwei Interviews im Laufe des Sommers sagte, er sei ein starker Befürworter der Installation von Kameras im Gerichtssaal für den Fall in Washington, D.C.

„Das erste, was wir fordern würden, ist: Lasst uns Kameras im Gerichtssaal haben, damit alle Amerikaner sehen können, was in unserem Strafjustizsystem passiert“, sagte Lauro während einer Pressekonferenz 21. Juli Auftritt bei Fox News . „Ich würde hoffen, dass das Justizministerium sich diesen Bemühungen anschließen würde, damit wir den Vorhang wegnehmen und alle Amerikaner sehen können, was passiert.“

Als Lauro am Freitagabend von POLITICO kontaktiert wurde, lehnte er es ab, näher auf Trumps Position einzugehen, versprach jedoch, seine Haltung dem Gericht bald vorzulegen. „Wir werden mit unserem Standpunkt gemäß der Terminvereinbarung des Gerichts antworten“, sagte Lauro per E-Mail.

Die Staatsanwälte sagten in der neuen Akte, dass die seit langem geltende Entscheidung des Bundesgerichts, Rundfunkberichterstattung auszuschließen, klar und verfassungsgemäß sei.

„Der von den Antragstellern beantragte Rechtsbehelf wird durch diese Regel eindeutig ausgeschlossen“, schrieben die stellvertretenden Sonderermittler James Pearce und John Pellettieri. In dem Regierungsbrief wird außerdem argumentiert, dass die Ausstrahlung des Trump-Wahlprozesses für Zeugen gefährlich sein und Geschworene einschüchtern könnte.

„Gepaart mit der ständig zunehmenden Schärfe im öffentlichen Diskurs können Zeugen und andere, die auf Video erscheinen, Drohungen und Belästigungen ausgesetzt sein“, fügten Pearce und Pellettieri hinzu. „Selbst das Wissen, dass ihre Bilder in den sozialen Medien verbreitet werden, kann die erste Aussage eines Zeugen trüben. Darüber hinaus kann das Wissen, dass der Prozess in erster Instanz übertragen wird, dazu führen, dass die Geschworenen nicht bereit sind, ihr Amt anzutreten.“

Die Einreichung des Sonderermittlers ist die jüngste Hürde für Journalisten, die den Zugang der Öffentlichkeit zu dem außergewöhnlichen Strafverfahren gegen Trump erweitern wollen, dem vorgeworfen wird, sich verschworen zu haben, um die Wahl 2020 mit einer umfassenden Desinformationskampagne zu untergraben, die darauf abzielt, Staats- und Bundesbeamte unter Druck zu setzen er an der Macht.

Letzten Monat reichte eine Koalition von Medien, darunter POLITICO, einen formellen Antrag bei Chutkan ein, in dem sie sie aufforderte, die audiovisuelle Berichterstattung über den Prozess über Poolkameras zuzulassen oder alternativ die Übertragung der gerichtseigenen Videoübertragung des Prozesses außerhalb des Gerichtsgebäudes zuzulassen, so die Medien Verkaufsstellen könnten es vertreiben. NBC reichte einige Tage später eine eigene Petition beim Richter ein.

Nachrichtenorganisationen und 38 Mitglieder des Demokratischen Repräsentantenhauses haben außerdem das Regelsetzungsgremium der Bundesjustiz, die Judicial Conference, gebeten, ihre Regeln zu ändern oder eine Ausnahme zu gewähren, um eine Video- und Audioübertragung des DC-Prozesses zu ermöglichen.