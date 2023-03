Op deze foto is het FedEx-logo te zien in Washington DC, Verenigde Staten op 16 februari 2023.

FedEx verhoogde donderdag zijn winstprognose voor het volledige jaar, omdat het zei dat kostenbesparende maatregelen de aanhoudende vraagzwakte bij onder meer FedEx Express compenseerden.

FedEx verwacht nu een aangepaste winst per aandeel voor het fiscale jaar 2023 tussen $ 14,60 en $ 15,20, een stijging ten opzichte van een eerdere voorspelling van tussen $ 13,00 en $ 14,00. Wall Street had een winst per aandeel van $ 13,56 voor het volledige jaar verwacht, volgens de consensusschattingen van Refinitiv.

Het aandeel van het bedrijf steeg met 8% in de handel na sluitingstijd.

Dit is hoe FedEx presteerde in het fiscale derde kwartaal van 2023, vergeleken met Refinitiv:

Winst per aandeel: $ 3,41 aangepast versus $ 2,73 verwacht

$ 3,41 aangepast versus $ 2,73 verwacht Winst: $ 22,17 miljard versus $ 22,74 miljard verwacht

De omzet van ongeveer $ 22,2 miljard betekende een lichte jaar-op-jaar daling van $ 23,6 miljard tijdens het fiscale derde kwartaal van 2022.

FedEx rapporteerde een nettowinst van $ 771 miljoen voor de periode, een daling ten opzichte van $ 1,11 miljard in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor eenmalige items boekte FedEx een winst per aandeel van $ 3,41, wat hoger was dan de schattingen, maar een dramatische daling op jaarbasis markeerde ten opzichte van de $ 4,59 per aandeel die het voor dezelfde periode vorig jaar rapporteerde.

Het bedrijf herhaalde donderdag dat het verwacht tegen het einde van het fiscale jaar 2025 meer dan $ 4 miljard aan kostenbesparingen te realiseren.

“We zijn dringend doorgegaan met het verbeteren van de efficiëntie, en onze kostenmaatregelen krijgen effect, waardoor de vooruitzichten voor het huidige fiscale jaar verbeteren”, zei CEO Raj Subramaniam in een persbericht.

Vorige maand zei het in Memphis gevestigde FedEx dat het 10% van zijn functionarissen en directeuren zou ontslaan als onderdeel van zijn veelomvattende plan om de kosten te verlagen terwijl de vraag van de consument afkoelt. De plannen omvatten ook het schrappen van vluchten en het aan de grond houden van vliegtuigen, het verkleinen van de kantoorruimte en het aanpassen van de Ground-eenheid bij het ophalen en bezorgen, zei CFO Mike Lenz tijdens de bedrijfsoproep over het tweede kwartaal.

FedEx verhoogde zijn verzendtarieven in januari met gemiddeld 6,9% ter compensatie en rapporteerde donderdag een stijging van 11% in de omzet per zending tijdens het fiscale derde kwartaal.

FedEx zal naar verwachting investeerders informeren tijdens een evenement op 5 april. Het bedrijf kon ook commentaar geven op de gespannen contractonderhandelingen met zijn FedEx-pilotenvakbond. Piloten stemden unaniem in met toestemming van de vakbond om een ​​staking goed te keuren, hoewel stakingen in de branche een langdurig en ingewikkeld proces zijn.

Dit is een zich ontwikkelend verhaal. Kom later terug voor updates.