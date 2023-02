FedEx entlässt 10 % der leitenden Angestellten und Direktoren angesichts der sinkenden Nachfrage

Raj Subramaniam, FedEx Corporation, spricht am 5. März 2020 auf dem Luftfahrtgipfel der US-Handelskammer in Washington, DC.

Fedex mehr als 10 % seiner leitenden Angestellten und Direktoren abbaut, gab CEO Raj Subramaniam am Mittwoch bekannt, da das Unternehmen Unternehmensstellen abbaut, um die Kosten angesichts der sich abkühlenden Verbrauchernachfrage zu senken.

„Leider war dies eine notwendige Maßnahme, um eine effizientere, agilere Organisation zu werden. Es liegt in meiner Verantwortung, das Geschäft kritisch zu betrachten und festzustellen, wo wir stärker sein können, indem wir die Größe unseres Netzwerks besser an die Kundennachfrage anpassen“, sagte Subramaniam einen Brief an die Teammitglieder von FedEx.

Die Aktien von FedEx schlossen am Ende des Handelstages am Mittwoch um über 4 % höher.

Die Entlassungen kommen, da sich die Versanddynamik nach dem E-Commerce-Boom der Covid-Pandemie verlangsamt.

Die Verpackungs- und Versandbranche erlebte während der Pandemie einen Aufschwung inmitten eines Anstiegs der Online-Verbraucherausgaben. Aber da die Inflation die Brieftaschen der Verbraucher schrumpfen ließ, hat sie auch die Gewinne von FedEx geschmälert. Die Aktien des Unternehmens sind im vergangenen Jahr um etwa 20 % gefallen.

Infolgedessen hat FedEx eine schwierige erste Hälfte seines Geschäftsjahres erlebt und versucht, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Preise zu erhöhen, um das rückläufige Volumen auszugleichen.

Nachdem FedEx ein zweites Quartal mit rückläufigen Umsätzen und Gewinnen aufgrund weltweiter Volumenrückgänge gemeldet hatte, kündigte FedEx an, die Kosten um weitere 1 Milliarde US-Dollar zu senken, indem es Flugzeuge abstellt und einige seiner Büros schließt. Im Jahr 2022 reduzierte das Unternehmen seine US- und internationale Flugzeit um 13 % zusammen.

Während seiner Telefonkonferenz mit Analysten zum zweiten Quartal skizzierte Subramaniam einen, wie er es nannte, „aggressiven und entschlossenen Plan zur Kostensenkung im Geschäftsjahr 2023“. Das Unternehmen strebt an, in diesem Geschäftsjahr insgesamt etwa 3,7 Milliarden US-Dollar einzusparen.

Neben Kostensenkungen beinhaltete der Weg von FedEx auch Preiserhöhungen. Das Unternehmen erhöhte die Versandkosten um 6,9 %, was im Januar dieses Jahres in Kraft trat. als eine weitere Maßnahme, um eine Verbraucherabschwächung auszugleichen. Subramaniam sagte damals, er prognostiziere eine „weltweite Rezession“.

Rivale von FedEx UPS rechnet auch mit „einem holprigen Jahr“, so CFO Brian Newman. Die Reederei meldete am Dienstag einen Umsatzrückgang für ihr viertes Quartal, da das Versandvolumen weiter zurückgeht. Um der nachlassenden Verbrauchernachfrage entgegenzuwirken, erhöhte UPS Ende letzten Jahres auch seine Versandpreise um 6,9 %.