De federale dienst die de ontsporing van een trein in Norfolk Southern op 3 februari onderzoekt die giftige chemicaliën uitspuugde in Oost-Palestina, Ohio, kondigde dinsdag aan dat het een speciaal onderzoek plant naar de veiligheidscultuur van de spoorwegen – een ongebruikelijke stap voor de dienst, die zich doorgaans richt op de oorzaken van individuele ongevallen.

De onafhankelijke National Transportation Safety Board zei dat het zich concentreert op de spoorlijn zelf “gezien het aantal en de betekenis van recente ongevallen in Norfolk Southern”.

De NTSB noemde vijf “significante” ongevallen waarbij Norfolk Southern betrokken was sinds december 2021, waaronder twee die in de afgelopen drie dagen hebben plaatsgevonden. Die twee hebben betrekking op een goederentrein met 212 wagens die op 3 maart ontspoorde in Springfield, Ohio, en een op 7 maart waar een kiepwagen in botsing kwam met een treinwagon in Cleveland, waarbij een conducteur uit Norfolk Southern om het leven kwam. De NTSB zei dat ze als onderdeel van het onderzoek ook een ontsporing in Norfolk Southern op 28 oktober 2022 in Sandusky, Ohio, zouden beoordelen.