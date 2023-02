Fed-Chef Powell: Inflationskampf wird „eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen“

Minneapolis

Der US-Arbeitsmarkt bleibt „außerordentlich stark“, und der Monster-Jobs-Bericht vom Freitag unterstrich, dass die Zentralbank noch mehr tun muss, um die Inflation zu senken, sagte der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am Dienstag.

„Wir haben nicht erwartet, dass es so stark wird“, sagte Powell über den Beschäftigungsbericht vom Januar, der zeigte, dass die US-Wirtschaft 517.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. „Es zeigt Ihnen, warum wir glauben, dass dies ein Prozess sein wird, der viel Zeit in Anspruch nimmt.“

Powell sprach während einer Frage-und-Antwort-Sitzung mit David Rubenstein vom Economic Club of Washington.

„Der disinflationäre Prozess hat begonnen“, sagte Powell und stellte Fortschritte insbesondere bei den Warenpreisen fest. Die Kursgewinne im Dienstleistungssektor seien jedoch nach wie vor hoch, fügte er hinzu.

Die Fed erwartet für dieses Jahr einen „signifikanten“ Inflationsrückgang. Es werde „nicht nur dieses Jahr, sondern nächstes Jahr dauern, um auf 2 % herunterzukommen“, das Inflationsziel der Zentralbank, sagte Powell. Und die Zinsen müssten „für eine gewisse Zeit“ auf einem restriktiven Niveau bleiben, bevor dies eintritt, stellte er fest.

Powell geht davon aus, dass die Immobilieninflation bis Mitte dieses Jahres zurückgehen wird, beobachtet jedoch eine Kennzahl im Bericht zu den persönlichen Verbrauchsausgaben am genauesten: Kerndienstleistungen ohne Wohnraum.

„Damit hat man gerechnet [inflation] wird schnell und schmerzlos verschwinden; Ich glaube nicht, dass es garantiert ist, dass dies der Basisfall ist“, sagte Powell. „Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Die wichtigsten US-Aktienindizes erholten sich während Powells Diskussion, fielen dann aber im Handel am frühen Nachmittag, wobei der Dow um etwa 200 Punkte oder 0,6 %, der S&P um 0,3 % und der technologielastige Nasdaq um 0,2 % nachgaben.

Während Ökonomen sagten, dass die Zahl der Arbeitsplätze im Januar stark von saisonalen Faktoren beeinflusst wurde und wahrscheinlich nach unten angepasst wird, war es wahrscheinlich zu heiß für den Geschmack der Fed. Die Robustheit des Arbeitsmarktes stand etwas im Widerspruch zu den Bemühungen der Fed, die Inflation zu senken.

„Der Arbeitsmarkt ist stark, weil die Wirtschaft stark ist“, sagte Powell.

Der aktuelle Arbeitsmarkt spiegele auch die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie auf die US-Wirtschaft und das Arbeitskräfteangebot wider, stellte er fest. Die Nachfrage übersteige das Angebot um 5 Millionen Menschen, und die Erwerbsquote sei zurückgegangen, sagte er.

„Es fühlt sich fast eher strukturell als zyklisch an“, sagte er.

Ein Hauptgrund, warum Vorsitzender Powell mehr Flaute auf dem Arbeitsmarkt wünscht, ist die Sorge, dass eine angespannte Beschäftigungssituation die Löhne weiter nach oben treiben wird, was dann die Inflation hoch halten könnte. Wenn die Arbeitslosenquote steigt, verlieren die Arbeitnehmer ihre Verhandlungsmacht für höhere Löhne und die Haushalte ziehen sich mit ihren Ausgaben zurück.

Fed-Vertreter wollen auch die Inflationserwartungen verankert halten.

„Wir hatten einen Arbeitsmarkt mit 3,5 % Arbeitslosigkeit in den Jahren 2018 und 19, und wir hatten eine Inflation, die gerade mal 2 % erreichte, und die Löhne stiegen für die meisten Menschen am unteren Ende des Spektrums“, sagte er. „Wir wollen alle zurück an diesen Ort.“

Und die Fed werde mit den Daten entsprechend reagieren, um dies sicherzustellen, sagte er.

„Wenn wir zum Beispiel weiterhin starke Arbeitsmarktberichte oder höhere Inflationsberichte erhalten, kann es durchaus sein, dass wir mehr tun und die Zinsen stärker anheben müssen“, sagte er.