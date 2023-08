„Die niedrigeren monatlichen Werte für die Kerninflation im Juni und Juli waren willkommen, aber zwei Monate mit guten Daten sind nur der Anfang dessen, was nötig ist, um Vertrauen aufzubauen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung unseres Ziels bewegt“, sagte er.

Aber die Inflation übertraf damals ihr aktuelles Tempo deutlich. Ungeachtet dessen deutete Powell an, dass es zu früh sei, den Sieg zu verkünden, auch wenn die Daten für diesen Sommer größtenteils zu Gunsten der Fed ausfielen. Sowohl im Juni als auch im Juli verlangsamte sich das Tempo der Preissteigerungen, wobei die Kerninflation nach Angaben des Bureau of Labor Statistics jeden Monat um 0,2 % stieg.

Die Rede ähnelte den Bemerkungen Powells letztes Jahr in Jackson Hole, in denen er warnte, dass „etwas Schmerz“ wahrscheinlich sei, da die Fed ihre Bemühungen fortsetzt, die außer Kontrolle geratene Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 % zu senken.

„Obwohl die Inflation von ihrem Höchststand abgesunken ist – eine willkommene Entwicklung – bleibt sie zu hoch“, sagte Powell in vorbereiteten Bemerkungen für seine Grundsatzrede bei der jährlichen Klausurtagung der Kansas City Fed in Jackson Hole, Wyoming. „Wir sind bereit, die Zinsen gegebenenfalls weiter anzuheben, und beabsichtigen, die Politik auf einem restriktiven Niveau beizubehalten, bis wir sicher sind, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung unseres Ziels bewegt.“

„War er restriktiv? Ja. Aber angesichts des jüngsten Anstiegs der Renditen war er nicht so restriktiv, wie einige befürchtet hatten“, sagte Ryan Detrick, Chef-Marktstratege bei der Carson Group. „Denken Sie daran, letztes Jahr hat er die Panzerfaust herausgeholt und war viel restriktiver als erwartet, was bis in den Oktober hinein zu heftigen Verkäufen geführt hat. Diesmal hat er eher in die Mitte gegriffen, ohne größere Änderungen bei zukünftigen Zinserhöhungen – ein willkommenes Zeichen.“

„Wie so oft orientieren wir uns bei bewölktem Himmel an den Sternen“, fügte er hinzu.

Die Märkte haben in letzter Zeit bei der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank im September kaum Chancen für eine weitere Zinserhöhung eingepreist, deuten jedoch auf eine etwa 50:50-Chance für eine endgültige Erhöhung bei der Sitzung im November hin. Im Juni veröffentlichte Prognosen zeigten, dass fast alle FOMC-Beamten eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr für wahrscheinlich hielten.

Während die Rede im letzten Jahr ungewöhnlich kurz war, ging Powell dieses Mal etwas detaillierter auf die Faktoren ein, die in die Politikgestaltung einfließen werden.

Konkret unterteilte er die Inflation in drei Schlüsselkennzahlen und sagte, die Fed konzentriere sich vor allem auf die Kerninflation, die volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließe. Er bekräftigte außerdem, dass sich die Fed am genauesten am Preisindex der persönlichen Konsumausgaben orientiere, einem Maß des Handelsministeriums, und nicht am Verbraucherpreisindex des Arbeitsministeriums.

Die drei „großen Komponenten“, von denen er sprach, umfassen Waren, wohnungswirtschaftliche Dienstleistungen wie Mietkosten und nicht wohnungsbezogene Dienstleistungen. Er verwies auf Fortschritte in allen drei Bereichen, meinte jedoch, dass der Nichtwohnungssektor am schwierigsten einzuschätzen sei, da er am wenigsten empfindlich auf Zinsanpassungen reagiere. Diese Kategorie umfasst Dinge wie Gesundheitsfürsorge, Lebensmitteldienstleistungen und Transport.

„Die Zwölfmonatsinflation in diesem Sektor hat sich seit der Einführung seitwärts bewegt. Die in den letzten drei und sechs Monaten gemessene Inflation ist jedoch zurückgegangen, was ermutigend ist“, sagte Powell. „Angesichts der Größe dieses Sektors werden einige weitere Fortschritte hier von entscheidender Bedeutung sein, um die Preisstabilität wiederherzustellen.“