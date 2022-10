Fed-Beamte sagen, dass eine hartnäckige Inflation fortgesetzte Zinserhöhungen rechtfertigt

Die hohe Inflation erweist sich als anhaltender als erwartet und hat ein starkes Argument für die Federal Reserve geschaffen, die Zinssätze anzuheben und dann auf einem Niveau zu halten, das die Wirtschaftstätigkeit bremsen wird, sagte ein Zentralbankbeamter am Donnerstag.

Die Fed muss die Zinsen auf einem restriktiven Niveau halten, „bis wir zuversichtlich sind, dass die Inflation fest auf dem Weg zu unserem 2%-Ziel ist“, sagte Fed-Gouverneurin Lisa Cook in einer Rede am Peterson Institute for International Economics, wo sie ihre erste Rede hielt seit er diesen Mai in den Vorstand der Zentralbank eingetreten ist.