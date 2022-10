FDP sieht Legitimitätskrise bei Ampeln (nd-aktuell.de)

FDP-Chef Christian Lindner scheint nach der Wahlniederlage in Niedersachsen mit seinem Latein am Ende zu sein. Foto: Imago/Mauersberger Foto: IMAGO/Mauersberger

Nach der Wahlniederlage in Niedersachsen wachsen in der FDP Zweifel, ob eine Koalition mit SPD und Grünen eine gute Idee war. Nach der Präsidiumssitzung in Berlin sagte FDP-Chef Christian Lindner am Montag vor Journalisten, das rot-grün-gelbe Bündnis habe seine Legitimität verloren. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Verluste von FDP und SPD in Niedersachsen. „Die Gewinne der Grünen gleichen diese Verluste nicht aus“, erklärte Lindner. Die Sozialdemokraten landeten mit 33,4 Prozent auf Platz eins, verloren aber 3,5 Prozentpunkte. Der Verlust von 2,8 Prozentpunkten bedeutete den Rauswurf der FDP aus dem Landtag in Hannover. Die Grünen gewannen 5,8 Punkte und kamen auf 14,5 Prozent. Sie sollen mit der SPD die nächste Landesregierung bilden. „Wir wünschen dieser Koalition viel Erfolg“, sagte Lindner mit einem bitteren Lächeln.

Mit Blick auf das Ergebnis der niedersächsischen Landtagswahl lässt sich feststellen, dass die Lage nur für die FDP dramatisch ist. Im Mai hatten sie auch in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein schwere Verluste erlitten. Zuvor war sie beim Versuch, in den saarländischen Landtag einzuziehen, gescheitert. Nun haben sich die Freien Demokraten entschieden, in der Bundespolitik noch aggressiver vorzugehen als bisher. Lindner kündigte an, die richtige Balance zwischen „sozialem Ausgleich, ökologischer Verantwortung und ökonomischer Vernunft“ im Ampelbündnis zu überdenken. Obwohl er bei den Wählern noch nicht punkten konnte, wiederholte der Bundesfinanzminister seine Forderung, die noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke deutlich länger am Netz zu lassen. „Physisch und wirtschaftlich spricht alles dafür“, betonte der FDP-Chef. Zudem sei jetzt „nicht die Zeit für zusätzliche Belastungen und Bürokratie“.

Auch in der Finanzpolitik könnte es noch Streit geben. „Es ist nicht hinnehmbar, dass zwei Koalitionspartner den ganzen Tag ständig Ideen entwickeln, wie man noch mehr Geld ausgeben kann, während sich andere gleichzeitig mit der Frage beschäftigen, wie man das Ganze organisiert oder finanziert“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai im Gespräch mit dem Fernsehsender Phoenix.

Ansonsten lässt sich die Partei nicht viel einfallen. Zumal allen wichtigen Funktionären bewusst ist, dass sie die Konflikte nicht übertreiben dürfen. Ein Bruch im Bündnis, in dem die FDP der kleinste Partner ist, würde die Freien Demokraten weiter schwächen. Der niedersächsische FDP-Generalsekretär Konstantin Kuhle machte in Hannover deutlich, dass die Regierungsarbeit an der Berliner Ampel verbessert werden müsse. Seine Partei müsse aber in der Koalition bleiben, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Auch personell wird es bei der FDP vorerst keine großen personellen Veränderungen geben. Lindner darf Parteivorsitzender bleiben. Als einstiger Retter der fast untergegangenen Partei hat er noch einen dicken Bonus. Sollte Lindner jedoch erfolglos bleiben, wird seine Führungsrolle eines Tages in Frage gestellt. Die nächsten wichtigen Flächenlandtagswahlen finden im Herbst nächsten Jahres in Bayern und Hessen statt. Wenn dort der Wahlkampf startet, dürfte die FDP eine erfolgreichere Strategie haben. Die Freien Demokraten wollten die Sache „planmäßig und mit guten Nerven“ angehen, sagte Lindner. Bis zum nächsten Bundesparteitag sollten wir „in aller Stille“ diskutieren, was ansteht. Dieses Treffen ist für April nächsten Jahres in Berlin geplant.

SPD und Grüne sind sich bewusst, dass die Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition sich verschärfen werden. Ihre Spitzenvertreter äußerten jedoch öffentlich Vorbehalte und forderten Geschlossenheit. „Es stärkt keinen der drei Partner, wenn wir in der Regierung offene Streitigkeiten haben wie in den vergangenen Wochen“, sagte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil am Montag. „Damit muss jetzt Schluss sein.“ Um die Regierungsfähigkeit der Bundesregierung macht er sich keine Sorgen. Klingbeil erklärte auch, er wolle, dass die FDP in den niedersächsischen Landtag einziehe.

Gleiches gilt für Grünen-Chef Omid Nouripour. In der Koalition habe zuletzt eine „gute Stimmung“ geherrscht, die müsse nun in den Vordergrund gerückt werden. „Wir dürfen uns nicht auf rituelle Kämpfe einlassen“, sagte Nouripour. Für die Grünen wie für die SPD sollte es keine Option sein, der FDP noch mehr als bisher entgegenzukommen, auch nicht beim Thema Atomkraftwerke. Trotz Krise und zu finanzierenden sogenannten Hilfspaketen haben sich die Freien Demokraten mit ihrer Forderung durchgesetzt, die Steuern für Reiche und Spitzenverdiener nicht zu erhöhen. Auch das Tempolimit auf Autobahnen ist mit der FDP derzeit nicht umsetzbar. „Wenn die FDP meint, dass gewisse Dinge nachjustiert werden müssen, dann muss man darüber reden“, erklärte Nouripour großzügig. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Grünen in diesen Gesprächen sehr darauf achten werden, dass sie die großen Profiteure der rot-grün-gelben Koalition bleiben.