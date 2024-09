Bad Segeberg. Die FDP forderte auf ihrem Kreisparteitag in Wahlstedt, Kinder bei der Einschulung eine „Identifikationsnummer“ zu geben, um ihren Bildungsweg nachverfolgen zu können. Ziel sei es, die immer noch zu hohen sieben Prozent der Jugendlichen im Kreis Segeberg zu senken, die jedes Jahr ohne Abschluss die Schule verlassen. Beim Schülerausweis gehe es darum, die Bildungshistorie jedes Schülers aufzuzeigen. So dürften Jugendliche bei einem Umzug „nicht vom Radar verschwinden“.

Die FDP betonte, man wolle kein Kind zurücklassen. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte FDP-Kreisvorsitzender Helmer Krane, man werde auch in Niedersachsen ein ähnliches System einführen. Ziel sei es, zu verhindern, dass „Kinder durchs Raster fallen“ und ohne Schulabschluss die Schule verlassen. „Schulabbrecher sollten frühzeitig und gezielt angesprochen und nicht verloren gehen“, so Krane. „Derzeit wissen wir noch nicht einmal, ob ein Schüler an einer anderen Bildungseinrichtung ist, die zu einem Abschluss führt.“ Dies sei ein wirksames Mittel, um die Schulabbrecherquote zu senken, die im Kreis Segeberg bei über sieben Prozent liege. Krane: „Schulabbrecher erzeugen hohe Folgekosten, die sie selbst und die Gesellschaft tragen müssen.“

FDP will „Zukunftskraft“ im Kreis Segeberg sein

In seiner Begrüßungsrede zum Parteitag bezeichnete Krane sich als „die Kraft für die Zukunft im Kreis Segeberg“. Auch wenn alle ein düsteres Bild malen, sei die FDP entschlossen, vor Ort an den großen Herausforderungen der Zeit zu arbeiten. „Viele Menschen sind frustriert, weil scheinbar seit Jahren nichts mehr läuft für dieses Land: Allein im Kreis fehlen 3000 Wohnungen, die A20 wird wie viele Bauprojekte noch einige Jahre brauchen, einige Firmen ziehen sich zurück.“

Die FDP-Mitglieder sprachen sich zudem dafür aus, dass der Kreis Segeberg die Kriterien für das Qualitätssiegel „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ erfüllen müsse. Dazu gehöre etwa eine schnelle Reaktionszeit auf Anrufe und E-Mails. Auch eine bessere Erreichbarkeit der Kreisverwaltung wurde auf dem Kreisbauerntag gefordert.

Die Mitglieder forderten zudem Maßnahmen, um ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen zu erleichtern. Die Verwaltung solle Regelungen „ehrenamtlicher“ auslegen. Auf diese Weise hoffen sie, künftige Vorfälle wie den Streit um den Verkauf von selbstgebackenem Kuchen des Vereins „HU bewegt e.V.“ zugunsten der Ukrainehilfe zu vermeiden.