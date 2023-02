De FDA is bezig met de herstructurering van haar Human Foods Program en Office of Regulatory Affairs na kritiek op haar reactie op een langdurig tekort aan zuigelingenvoeding en kritiek dat het te traag was om andere voedings- en voedselveiligheidsproblemen aan te pakken.

Volgens de aankondiging van dinsdag zou de nieuwe adjunct-commissaris een “duidelijke gezagslijn” hebben over het nieuwe Human Foods-programma, dat bestaande onderdelen van het Centrum voor Voedselveiligheid en Toegepaste Voeding, het Bureau voor Voedselbeleid en -respons en bepaalde menselijke voedselgerelateerde aspecten van het Office of Regulatory Affairs.

De nieuwe plaatsvervangend commissaris zou zich ook bij andere programmaleiders voegen bij “het bepalen van de strategische richting voor voedselinspecties en zeggenschap hebben over de toewijzing van programmamiddelen” onder een nieuw Office of Integrated Food Safety Systems Partnerships.

“We hebben luid en duidelijk gehoord dat de huidige verdeling van middelen en het operationele model tussen de regelgevende programma’s van de FDA en veldoperaties gescheiden zijn en dat er te veel overlapping is. We zijn van plan dit op te lossen en zowel de regelgevende programma’s als de veldmacht te versterken,” FDA-commissaris Zei Dr. Robert Califf in een verklaring.