FDA nimmt lang erwartete Änderungen an Blutspenderegeln vor

Die US Food and Drug Administration kündigte am Freitag Änderungen der Regeln an, die viele schwule und bisexuelle Männer weitgehend daran hindern, Blut zu spenden, und stattdessen die Spenderkriterien auf individuelle Gesundheitsuntersuchungen zentrieren, eine Änderung, für die sich viele in der Aktivisten- und medizinischen Gemeinschaft eingesetzt haben.

Die aktuelle Blutspenderichtlinie verbietet Männern, die Sex mit Männern haben (MSM), Blut zu spenden, wenn sie in den letzten drei Monaten Sex hatten. Die gleiche Wartezeit gilt für andere Personen, die Sex mit MSM haben.

Nach den neuen Regeln, die erst in Kraft treten, wenn die FDA sie in den kommenden Monaten fertig gestellt hat, können MSM und ihre Partner ohne Wartezeit Blut spenden. Es wird weiterhin Einschränkungen für alle geben, die innerhalb der letzten drei Monate Sex mit mehreren Partnern oder einem neuen Partner hatten und innerhalb dieses Zeitraums auch Analsex hatten. Die neuen Regeln ändern auch nicht die Einschränkungen anderer Kriterien, wie z. B. kürzlicher Drogenkonsum und Sex gegen Geld.

Der Vorschlag kommt, während die USA mit a konfrontiert sind Blutversorgungsproblem, und entspricht den Blutspenderichtlinien in anderen Ländern wie Kanada und Großbritannien. Die FDA sagte, dass ihre Empfehlungsentwürfe auf einer Überprüfung der verfügbaren Informationen beruhen, einschließlich Daten aus Ländern, die die Richtlinien bereits umsetzen.

Ein sicherer Blutversorgungs- und Spendeprozess ist für die FDA „von größter Bedeutung“, sagte der Beauftragte der Behörde, Dr. Robert M. Califf, in einer Pressemitteilung, und seine Aufrechterhaltung ist wichtig.

„Dieser Vorschlag für eine individuelle Risikobewertung, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung, wird es uns ermöglichen, weiterhin die beste Wissenschaft dafür zu nutzen“, sagte Califf.

Gabriele Maltinti/EyeEm/Getty Images



Die Ankündigung der FDA vom Freitag ist der jüngste Schritt, um eine jahrzehntelange Praxis zu lockern, Männer, die Sex mit Männern haben, daran zu hindern, Blut zu spenden. Bis 2015 durften schwule und bisexuelle Männer überhaupt kein Blut spenden. Im Jahr 2020 verkürzte die FDA ihre Aufschubfrist für Männer, die Sex mit Männern haben, und änderte die Anforderung von 12 Monaten seit dem letzten sexuellen Kontakt auf drei Monate.

Die Blutspenderegeln und -verbote, die sich weitgehend auf schwule Männer auswirken, aber auch andere einschränken, einschließlich Menschen, die sich tätowieren lassen oder Drogen injizieren, basieren auf der Einschätzung, wer einem höheren Risiko ausgesetzt ist, sich mit dem humanen Immunschwächevirus (HIV) zu infizieren. Die lebenslange Blutspendebeschränkung für Männer, die Sex mit Männern haben, die 2015 auslief, wurde in den 1980er Jahren während der HIV/AIDS-Krise eingeführt, die schwule und bisexuelle Männer überproportional stark traf. HIV verbreitet sich leichter durch Analsex, ein Schwerpunkt des neuen Spendenleitfadens.

Aber nicht nur was das Land betrifft, ist es um Jahrzehnte vorangekommen HIV-Aufklärung und PräventionFortschritte in Wissenschaft und medizinischen Tests haben sich auf Blutspendekliniken ausgeweitet, und sie testen Spenderblut bereits auf Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis B und C.

„Diese vorgeschlagene Blutspendepolitik bewegt das Land in Richtung dessen, was LGBTQ+-Befürworter und medizinische Experten seit Jahren sagen“, sagte Kelley Robinson, Präsidentin der Menschenrechtskampagne, in einer Pressemitteilung vom Freitag. „Dass eine wissenschaftlich fundierte, individualisierte Risikobewertung der beste und gerechteste Weg ist, um die Sicherheit der Blutversorgung zu gewährleisten und gleichzeitig unnötige Diskriminierung von schwulen, bisexuellen und anderen Männern, die Sex mit Männern haben, zu reduzieren.“

Gemäß den neuen Richtlinien gelten weiterhin zeitliche Beschränkungen für diejenigen, die PrEP (ein HIV-Medikament, das hilft, eine Infektion vor der Exposition zu verhindern) und PEP (ein Medikament, das nach der Exposition eingenommen wird) einnehmen, sagte die FDA. Menschen, die PrEP und PEP einnehmen, sollten ihre Medikation fortsetzen und nicht aufhören, um Blut zu spenden, sagte der HRC.

