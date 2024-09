Een andere trainersdiscussie zal FCN-Vorstand Joti Chatzialexiou (48) op dit moment niet uitwissen. Voor de frustratie van fans is er nog steeds begrip!

De clubbaas in BILD: „Ik kan me voorstellen dat de fans na de langdurige herinneringen aan de afgelopen jaren niet blij zullen zijn, want na de nieuwe zomervakantie zullen ze niet goed functioneren.“

Das Glück: met veel geluk, ook al zijn ze onverdiend, staan ​​ze niet alleen bij de Franken in het Mittelfeld. Genau das lässt auch Chatzialexiou optimistisch in de Zukunft blicken: „De bishige Punktausbeute ist, boodschapper een unseren Zielen, hoe dan ook in Ordnung. Als we consequent aan andere thema’s werken, blijven we games spelen en blijven we voetballen.”

Trainer Miroslav Klose (46) noemt “Chatzi” nooit Schutz. Zelfs als het heel gevoelig is, als het een stuk papier is en er iets mee is, zou niemand in de omgeving om deze Trainerfrage vragen.

+++Klose lobs Sevcik: “Hat sich mal die Hose dreckig gemacht”+++

Zuletzt waren daar allebei de professionals. Ja, er is een directe reactie!

Sinds Club-Neuzugang Michal Sevcik (22) van het Tsjechische U21-Auswahl zurück ist, daar speelt met Trainer Miroslav Klose (46) was het sowieso erg spannend geen Rolle meer.

De Edeltechniker, daar zijn twee absolute tragedies in de Pokal en in de League, staan ​​opnieuw bij 2-1-Sieg in Ulm noch bij de 0-2-Heimpleite tegen Hertha BSC in FCN-Kader.

Sluit af op de servicedag na de training: “Ik ben heel dankbaar geweest voor de eerste drie keer. Dat was mijn nieuwe leven. Er is een slecht gevoel dat Hose heeft geleden.”

Zuletzt moest Sevcik in de U23 tegen Würzburg (2:2) rennen, zei hoe hij opsteigende Tendenz was. Bent u op de hoogte van de trainingseisen die u graag zou willen hebben in uw professionele racket?

Klose: „In deze situatie is er geen gevaar, spelers kunnen ontdekken hoe ze in hun eigen leven kunnen leven. Zonder verder oponthoud kun je een speler vinden die de situatie kan nemen en deze met druk kan wissen.“