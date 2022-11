FCK mit Last-Minute-Sieg in Düsseldorf

Nach dem dritten Sieg in Folge in der 2. Bundesliga strebt der 1. FC Kaiserslautern zunehmend den Aufstieg an.

Am Freitag gewann das Team von Trainer Dirk Schuster bei Fortuna Düsseldorf durch einen verwandelten Elfmeter von Philipp Klement in der Nachspielzeit (90. + 6. Minute) mit 2:1 (0:1) und kletterte auf den vierten Tabellenplatz. Düsseldorf kassierte die zweite Niederlage in Folge und kam nicht an die Aufstiegszone heran. Vor 44.422 Zuschauern war Michal Karbownik (14. Minute) zunächst erfolgreich für die Hausherren. Der nach der Pause eingewechselte Kevin Kraus (50.) traf für Kaiserslautern zum Ausgleich.

Im zweiten Spiel des Abends kamen Holstein Kiel und Hannover 96 nicht näher an die Aufstiegsplätze heran. Beide trennten sich im Holsteiner Stadion mit 1:1 (1:1). Die Hannoveraner fallen auf Rang fünf zurück, die Kieler sind vor den weiteren Spielen des Wochenendes noch Achter. Fin Bartels brachte die Gastgeber nach einem Konter in Führung (9. Minute), Cedric Teuchert (16.) glich mit seinem siebten Saisontor vor 13.744 Zuschauern aus.