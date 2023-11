FCK-Geschäftsführer Hengen: Kiel, Touré en wintertransfers – Fußball

Na de Country Play Pause en het trainingsprogramma voor de thuiswedstrijden met Holstein Kiel, de FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen over de Saisonverlauf, Neuzugang Almamy Touré en de Winter Transfer Window.

SWR Sport: In de 2. Bundesliga is er één wedstrijd in de laatste vier wedstrijden. Waar speelt de FCK tegen Kiel?

Thomas Hengen: Het is niet mogelijk om iets te doen en het is onmogelijk om dit te doen. Op dit moment bevinden we ons in een nieuwe fase van de transitie. Het Spiel gegen Kiel is nog niet belangrijk voor de Tafel, ook al is het voor ons wel belangrijk, na de Länderspielpauze komen we bij Rhythmus. We kijken naar onze oude gezichten. Die Jungs waren op hun eigen manier totaal anders. Als je echter niet om je grenzen geeft, is je Holstein een fysiek sterke man die ook intensief kan voetballen.





































SWR Sport: Beim FCK zal tijdens het spelen in de dies van twee lagere niveaus zitten, gevolgd door het spelen met lagere niveaus en zal kunnen genieten van wat punk in onze vier games. Ze waren altijd blij om spelers te zijn. Wie kan deze onbekende fasen van het seizoen begrijpen?

Thomas Hengen: Das hat duch jede Mannschaft. Dat is manchmal das Momentum, wie man zo schön sagt. In een goede fase leven we in Düsseldorf 3:1, zodat we even kunnen pauzeren en het spel in huis kunnen halen. Als u in de HSV-huiskamer bent, noch van 3:3 (Anmerkung der Redaktion: nach 3:1-Führung) dan is het waarschijnlijker dat het een Selbstverständnis is die de Selbstvertrauen is. Ja en dan komt er een snelle fase in het voetbal. Dat is niet altijd duidelijk. Het is echter belangrijk om te weten dat ze schoon en fris zijn en dat ze kunnen overleven.

SWR Sport: 25 Tore sinds een Topwert in het offensief. 25 Gegentore sinds jedoch een topwert – ik ben een negatieve zonde. Mislukt er iets in het bijzonder in de verdediging?

Thomas Hengen: Nee, die mosselen werden bij ganzen gegeten. Goede Angriffe start in de Abwehr of sogar bij Torwart. Bisher is in de verdediging terechtgekomen zonder dat het evenwicht is gefinancierd. Als we geen volledig genot hebben, zullen we er niet in zijn geheel van kunnen genieten. Het offensief is niet van dien aard. Zo kunnen we onze meiden ontmoeten. Als u een keer een bepaald spel wilt spelen, moet u de nul houden. Dan heb je altijd een punkervaring.

SWR-sporten: In het leger zijn ze nog steeds bij Almamy Touré. Verraten Sie uns: Wie koopt een Europa League-Sieger, die in Parijs woont, in de Betzenberg?

Thomas Hengen: Dat is de omgeving die men heeft ervaren. Na de tournee tijdens de zomer op Eintracht Frankfurt zullen we niet verlangen en zullen er anderen in de club zijn, wat ’s avonds wordt gesignaleerd, wat ook een engagement in de 2e Bundesliga zal zijn. Dan de aard van het netwerk en het gesprek. Als het spel in de tussentijd wordt gespeeld, zal er wat plezier te beleven zijn. Er is immers sprake van een win-winsituatie.

SWR Sport: Kun je tijdens de winterstop nog overnachten?

Thomas Hengen: In die regel is het zo dat er tijdens de winterpauze een andere speler is zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het tijdstip van de dag en dat er een tijd is voor plezier. Zo komt er beweging op de transfermarkt. Wij gaan er zijn, het wordt sowieso winter. Auf welcher Positie binnen onze beweging reinkommt, wird man sehen. Wie een gamer speelde, zou daartoe verplicht kunnen worden, wie een gamer speelde, zou verplicht zijn zich ervan te onthouden. Als het raamwerk niet groot genoeg is, zullen we dit altijd kunnen bereiken, omdat alle spelers die de flexibiliteit hebben om games te spelen, kunnen worden bereikt.