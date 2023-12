FC-U21 verliest 3:0-Führung in Stadtderby tegen Fortuna Köln

Geluidsduel in de Regionalliga West! Am Freitagabend (1 december 2023) was in het Franz-Kremer-Stadion zum Spitzenspiel. De U21 van de 1. FC Köln gegen Fortuna Köln, Platz vier gegen Platz zwei.

In de kleine Derby zal de Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf een week lang na een 2:0-Führung een bittere 2:3-Niederlage zijn. In de stadsderby kan de zuidelijke stadsregio dan tijdens het Beleg een 3:0-wedstrijd spelen – vanaf hier is de eerste rust immers na drie spelers voor de FC klaar.

U21 tegen Fortuna Köln: FC mit deutlicher Pausenführung

Op zeer effectieve wijze werd de eerste helft van de wedstrijden gespeeld door FC Talent Pierre Nadjombe (1. Minuut), Damion Downs (36.) en Justin Diehl (38.) met pauzes van 3:0, aan het einde een bittere 3:3.

De staf van FC-Trainer Evangelos Sbonias was direct betrokken bij de start van het feest dat geserveerd werd met de Silbertablett. Een langere bal vom Anstoßpunkt landete bij Nadjombe, der nicht gestört wurde en free for Fortuna-Goaler Weis die FC-Führung nach gerade zwölfn Sekunden erzielte (1.).

In der Folge hatten die Gastgeber zunächst Oberwasser. Justin Diehl kan immers ook zonder zorgen van de rit genieten (17.), die met veel plezier in het Zuiden zal spelen. Gefährliche Torraumszenen gab is dennoch nicht.

Geniet van je fortuin in mijn beste fase met een gastgeschenk en sterf in de gevangenis. De gevallen Elfmeter gooide vier wijd op Damion Downs sicher (36.).

Danach hatte Diehl, topscorer van de Regionalliga West, Gefallen en der Partie Gefunden. De 19-jarige dribbel tijdens de Fortuna-Defensief stopte niet bij de eerste signalen, maar wist de Abpraller en de kracht van de Doppelschlag perfect te breken (38.). Met 3:0 es ging de Halbzeit in.

FC-U21 verliest met 3:0 van Fortuna Köln

Na de Pauze zullen we ons fortuin nooit vergeten, onze Kölner Jungböcke kende onze toekomst. Deze zuidelijke steden hebben geen problemen en zijn gelukkig in de Folge. Na een mooie foto, Danny Breitfelder den Ball nach Hereingabe von Stipe Batarilo-Cerdic am kurzen Pfosten zum 1:3 aus Gästesicht über die Linie (68.).

In de Folge voorkwam FC-doelman Jonas Nickisch de aanval na een vrije aanval van Adrian Stanilewicz (75.). Het fortuin dat nu uit het niets kwam, werd enorm beïnvloed door de aanval – en ik leefde nog!

Stanilewicz meldde dat het parcours was ontworpen voor een ronde van 17 meter, de bal was zo geschreven en gevlogen (unhaltbar für Nickisch) zum 2:3 in die Maschen (87.). Het Drama toont immers de waarheid, de FC-Zweitvertretung is volledig getransformeerd, de zuidoostelijke heiß aan de Ausgleich, er is nog steeds geen veld.

Wie Stanilewicz-Freistoß ontving, Fortuna-Spieler Jonas Scholz liep hoog en kocht uiteindelijk 3:3. Was echt een verslagen partij!

Deze jonge kinderen kunnen klimmen met hun zware glücklichen Punkt zwar auf Platz drei, Alemannia Aachen kan noch aber am Wochenende noch nachlegen zijn. Fortuna Keulen staat met 33 punten op de tweede plaats. Spitzenreiter Bocholt kan op Samstag (2. December) op nieuwe Punkte davon seehen zijn.

Wij kijken uit naar de zomervakantie op zaterdag (9.00, 14.00 uur) voor FC Wegberg-Beeck. De FC-U21 empfängt Ahlen am Sonntag (10. Dezember, 14.00 uur) in het Franz-Kremer-Stadion.