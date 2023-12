FC-Sieg in Keller-duel: Selke schießt Köln en Darmstadt vorbei

Status: 01.12.2023 23:13 Uhr

De 1. FC Köln heeft een 1:0-zege op Keller-Konkurrent Darmstadt 98 op de laatste Platz van de Fußball-Bundesliga verslassen en sich am Freitagabend (01.12.2023) dankzij de vriendelijke Torverhältnisses en de Lilien forbeigeschoben.

„We hebben oprecht voor de overwinning gevochten. Het was ontzettend belangrijk“ Selke antwoordde: „We zijn altijd blij, we zullen meer tijd en meer werk hebben. Het zou een fijne avond worden.“ Legerchef Timo Hübers lobbyde deze Mannschaftsleistung: „Es war im Verbund gut.“

Auch Coach Steffen Baumgart oorlog tegen: „We zijn blij met deze drie punkers, maar we kunnen er nog steeds mee spelen. We zullen geen last hebben van de 30 dagen vóór onze standaardsituatie.“

Angst voor Fehlern, Vale Fouls en Ballverluste

Er was een partij betrokken bij alle kosten. Schon im ersten Durchgang dem letzten en dem viertletzten merkte op dat beide teams extreem bang waren voor Fehlern. Risicoovermeidung met de hoogste prioriteit, er waren fasen van een Gewürge und Geholze, een Fehlpassfestival, überharte Fouls who van Florian Kainz met Marvin Mehlem (18.) prägten das Geschehen. De tafels zijn immers nog steeds in gebruik, dus je zult niet teleurgesteld worden.

De Darmstadters kijken altijd uit naar een paar afstanden, Marvin Schwäbe in FC-Tor mag niet alleen zijn. De complete armutszeugnis gab die Pausenstatistik wieder: Beide teams hadden geen training in de eerste 45 minuten (!) voor aanvang van de wedstrijd.

Baumgart wechselt zur Pause dubbelt

Was de Keulse trainer Steffen Baumgart von der Darbietung seiner Mannschaft heelt, erschloss sich aus seiner Reaktion zur Pause: Sowohl Kainz als Luca Kilian hatten voor Feierabend, met Luca Waldschmidt en Max Finkgräge was zunächst aber, maar niet significant beter.

Ik durfde altijd beide keepers mee te nemen naar het werk. Schwäbe hakken in de 48. Minuut is een grote stap van Tim Skarke, in de 55. Minuut is nog geen grotere kans om te schlenzer in de rechtse wereld.

Eerst krachtig schudden, daarna losjes

Geef een nadere toelichting op de gegevens van Marcel Schuhen. Maar met een Class-Refelx parierte Darmstadts Torhüter in de 57. Minuut één hart Abschluss van Dejan Ljubicic. Er werden vervolgens drie minuten schoppen losgelaten: na een enkele controle zorgt de opruiming van de kolossale Lilien en het land rechtstreeks met de langdurige zorg van Davie Selke ervoor dat de afstand tussen hen 1:0 compleet is.

Danach keerde terug naar de video-assistent-scheidsrechter in het Mittelpunkt. Beim vermeintlichen 2:0 van Kölner in der 66. Minuten door Waldschmidt met zijn veto uit de Kölner Keller, terwijl Passagier Linton Maina op zijn hoede was.

Elfmeter für Darmstadt zurückgenommen

Om de paar minuten klinkt er een groot alarm op het perron en aan de zijlijn. Patrick Ittrich had op de beurs voor Darmstadt een gesprek met Fabian Nürnberger, maar die meldde zich bij de VAR. Het is vermeldenswaard dat het videoscherm nog steeds zichtbaar is en dat de straffen duidelijk zijn: Timo Hübers had de bal uiteindelijk met de ellebogen geblokkeerd, met de arm op de rug gesloten en direct in het lichaam – de correctie van de entscheidung was absoluut vertetbar.

In de Folge beschouwen we de Darmstädter nach Kräften als een Ausgleich, maar ze zijn ook volkomen veilig voor de FC-Abwehr ließ dus die gar nichts zu. De stress is ’s middags als je in Keulen bent en je kunt geld besparen, maar Waldschmidt (89.) en Finkgräfe (90.+3) zijn erg goed met 2:0.

Darmstadt in Heidenheim, Keulen bij Mainz

Am kommenden Spieltag sinds Lilien werd gedwongen in Heidenheim (Samstag, 09.12.2023 om 15.30 uur). Een feestdag voor de Kölner 1. FSV Mainz 05 (17.30 uur).