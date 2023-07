Beim FC Schalke 04 wartet er noch auf seinen Durchbruch – im Nationaltrikot hat er seine Träume bereits verwirklicht. Ein S04-Youngster schwebt nach großem Erfolg im siebten Himmel.

Ibrahima Cissé gewann mit Mali die Bronzemedaille beim U23-Afrika-Cup. Das Talent des FC Schalke 04 war da einer der besten Spieler des Turniers. Mit dem Coup hat sich seine Nationalmannschaft nun sogar für die Olympischen Spiele 2024 qualifiziert. Jetzt soll es auf Schalke richtig losgehen.

FC Schalke 04: Cissé im siebten Himmel

Cissés erstes Jahr auf Schalke war kurios. Im Sommer kam er nahezu ohne Profierfahrung von der KAA Gent II nach Gelsenkirchen, machte die U23 mit seinen starken Leistungen auf sich aufmerksam und beeindruckte auch Thomas Reis. Er lobte den Malier in höchsten Tönen und nahm ihn mit ins Profi-Trainingslager. Aber weil Cissé es zuließ, wurde er stieg wieder in die U23 ab und blieb dort für den Rest der Saison.

Der Durchbruch soll nun im zweiten Anlauf folgen. Und der Start könnte kaum besser sein. Statt bei der S04-Vorbereitung in Mittersill zu schwitzen, feierte der 22-Jährige mit Mali den größten Erfolg seiner jungen Karriere. Beim Afrika Cup U23 erreichte er mit der Nationalmannschaft einen sensationellen 3. Platz. Beim 4:3 nE gegen Guinea spielte Cissé erneut durch, glänzte in der Verteidigung und löste mit dem Sieg das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Und das alles unter den Augen von Peter Knäbel, der extra für das Spiel nach Marokko gereist war.

Nach einem Sonderurlaub möchte der Innenverteidiger beim FC Schalke 04 starten. Reis schätzt ihn immer noch sehr. Mit dem Warnschuss des Winters und dem Rückenwind nach dem Karriere-Höhepunkt beim Afrika-Cup dürfte erst der Einstand und dann der Durchbruch gelingen. Die Chancen stehen nicht schlecht. Derzeit hat er nur zwei Konkurrenten, Henning Matriciani und Marcin Kaminski. Allerdings will Hechelmann in die Innenverteidigung drängen.