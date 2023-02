Kurz vor dem Spiel tegen Union Berlin (19 februari) kwam in Gelsenkirchen-Schalke zu unschönen Szenen. Anhänger von Borussia Dortmund, Rot-Weiß Essen en de 1. FC Köln ging naar de bus van de georganiseerde fans van FC Schalke 04 loszittend.

Die rivaliserende Hooligans tauchen zu Hunderten auf. Het is een van de beste Massenschlägerei zischen de Fans. Jetzt äußerten sich die Ultras Gelsenkirchen (UGE) in ihrem Spieltagsflyer Blauer Brief zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart onder andere auch zu dem Angriff.

FC Schalke 04: Ultrasäußern van Hooligan-Angriff

„Nachdem man in den letzten Wochen den ein of anderen Punkt gen die Koalition in Gelb und Rot für sich verbuchen connte, war abzusehen, dass diese sich irgendwann zu einer Reaktion genötigt fühlen. Een diesem Tag sollte es dann so weit sein“, dus die eerste Zeilen über die Beweggründe der rivaliserende Fanszenen.

+++ FC Schalke 04: Fans brengen Star zum Weinen – „Einfach unbeschreiblich“ +++

„Ehrlicherweise brauchte man een gedewis Moment, um sich zu sortieren, voordat man sich dann den Angreifern in den Weg stellte, den Angriff abwehrte en die Besucher schlossen en deutlich dahin zurückjagte, wo sie hergecommandeerd. Als een man naar keuze met een paar zegeningen davonkam, erlitten die ungebiten Gäste eenige Verluste en moet Leute zurücklassen. Voor de actie, nach GE zu kommen, muss man ihnen klar Respekt zollen. Der Plan ging jedoch nicht auf und es gab einen weiteren wichtigen Erfolg für Blau-Weiß“, dus die Einschätzung der Ultras nach dem heften Vorfall.

Geen meldingen meer:

Nach Polizeiangaben wurden bei dem Angriff lessesten four Persons shwer verletzt, darunter auch ein Busfahrer. Dennoch drijft sich die Busse im Anschluss auf den Weg nach Berlin aan. Im Stadion organiseerde de Ultras eine Choreography für die zweite Halbzeit. Im Gäste-Block wurde ausgeschnittenes Spruchband „FC SCHALKE 04“ gepresenteerd.

Zudem schrijf die fans eine spontaan, aber dafür deutliche Message auf das Band. “Dieses wurde, aufgrund der Vorkommnisse des Morgens, noch met een “Die Number 1 im Pott” vershen. Het is belangrijk dat we andere ervaringen hebben“, dus die Einordnung der UGE.