Auch im kommenden Sommer dürfte beim FC Schalke 04 Wieder Mighty was een los signaal. Het is mogelijk dat Abgänge en Zugänge erwartet – sowohl bei einem Abstieg als auch bei einem Klassenerhalt.

Solte der FC Schalke 04 de Klasse halt, müsste ein Stürmer her, der vorne für Offensivkraft soorgt und auch Tore macht. Die actieve Angreifer der Königsblauen zonder schade. S04 könnte sich dafür bei einem Zweitligisten serveren.

FC Schalke 04: Vallende ster heiss umworben

Er waren lange wegen met een Verletzung zum Zuschauen verdammt: Mathias Honsak. Der Shootingstar von Darmstadt 98 is midden in de nacht. Im Summer läuft sein Vertrag aus, das Interesse aus der Bundesliga is vorhanden. Vielleicht auch vom FC Schalke 04?

Schließlich hoed S04 die schleechteste offensief der gesamten Bundesliga mit Leeglich 16 Toren. Die Angreifer en Simon Terodde kunnen elke dag elkaar ontmoeten – of een van de Gründe, weshalb Königsblau Tabellenschlusslicht ist.

+++ FC Schalke 04: Ex-S04-Profi rasted nach Hauseinbruch aus – jetzt droht er den Dieben DAMIT +++

Dat is zeker mogelijk met Honsak ändern. Der 26-jarige kam nach einer lange Verletzungspause mit starken Leistungen zurück. In sechs Pflightspielen erzielte er fünf Tore en bereitete einen weiteren Treffer vor.

Setzt sich S04 tegen Konkurrenz durch?

Kein Wunder ook, dat de Bundesliga den Stürmer ins Visier heeft genomen. Over FC Schalke 04 dazuzählt, is jedoch nicht bekannt. Ein Transfer würde aber auch nur in Frage kommen, wenn die Königsblauen im Fußball-Oberhaus bleiben.

Mathias Honsak is de baas. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Over SV Darmstadt 98 met een Trumpf in der Hand. Honsaks Vertrag im Sommer läuft aus and würde sich im Aufstiegsfall automatisch een jaar lang, rapporteer dat “Hessenschau”. Aktuell esht es für die Hesse auch sehr ordentlich aus. Nach 22 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht met vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Hamburger SV an der Tabellenspitze. Bis zur Relegation sind es sogar sechs Zähler.

Meer nieuws für dich:

S04 definitief opgelost in Auge auf Honsak werfen. Voor die kommende Saison müsste auf der Stürmerposition urgent Verstärkung her, weil mit Simon Terodde, Kenan Karaman and them Langzeitverletzten Sebastian Polter keiner überzeugen connte. Lediglich Neuzugang Michael Frey macht over een groot aantal Hoffnung en zorg in de vergangenen Spielen immer wieder für Offensivefahr.