Während der FC Schalke 04 den Derby Sieg tegen de VfL Bochum (2:0) applaudisseerde, war ein S04-Star elsewo im Einsatz. Sepp van den Berg heeft bijna geen langere pauze om een ​​comeback te maken – in de U23.

Voor fünf Monaten stand Sepp van den Berg zuletzt auf dem Platz, jetzt schint es endlich bergauf zu gehen. Der Leih-Star des FC Schalke 04 konnte endlich wieder een Spiel über 90 Minuten bestreiten. Sein Comeback wordt verliefd op niets zo glücklich.

FC Schalke 04: Van den Berg viert comeback

Beiden van de 2:3 Pleite tegen de FC Augsburg Anfang October verletzte sich van den Berg schwer. Mits een Bänderriss im Sprunggelenk gebied der Niederländer insgesamt fünf Monate aus, jetzt ist er zurück.

Am Samstag (04. März) zou een comeback kunnen maken in der U23 van FC Schalke 04. Beim 2:2 tegen FC Düren stand van den Berg in der Regionalliga in der Startaufstellung. Das Comeback begon für den Innenverteidiger denkbar slecht. In de 19. Minuut zal er 0:2 in zijn eigen Tor zijn. Nelson Amadin (56.) en Marouane Balouk (83./Handelfmeter) retteten de Schalkern met hun Treffern einen Punkt.

+++ FC Schalke 04: Asamoah kaal Sportdirektor? „Het is mijn ziel“ +++

Van den Berg werd eerste kurz vor Transferschluss im Summer voor Leihe vom FC Liverpool naar FC Schalke 04. De Niederländer sollte die S04-Verteidigung stabilisieren, stand auch auf Anhieb in der Startelf. Nach nur four Einsätzen war aber schon wieder Schluss – van den Berg verletzte sich im Spiel tegen FC Augsburg.

Van den Berg bald wieder Alternative für Reis

Inzwischen sind Maya Yoshida und Moritz Jenz als Innenverteidigerduo bij Schalke Setzt. In der Rückrunde, Schalke kassierde eerste een Gegentreffer. Voor van den Berg dürfte es ook schwerweren, sich einen Stammplatz zu erarbeiten. Dennoch dürfte es Trainer Thomas Reis vaak, dass mit dem Niederländer bald een nieuwe Alternative zur Verfügung steht.

Meer nieuws:

Die Leihe von van den Berg läuft noch bis Sommer, eine Kaufoptie bezet Schalke nicht. Er wordt gespeeld tegen het seizoen voor de wedstrijd tegen FC Liverpool.