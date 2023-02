In der vergangen Winter-Transferperiode holler der FC Schalke 04 gleich sechs nieuwe Spieler, die den Königsblauen im Kampf um den Klassenerhalt helfen sollen. Fünf von ihnen standen bereits in den meisten Pflightspielen auf dem Platz, oneinige sogar aus der Startelf nicht mehr wegzudenk.

Maar het is één van de nieuwe wedstrijden van FC Schalke 04, en dat is waar Ankunft verletzte: Niklas Tauer. Die Leihgabe van 1. FSV Mainz 05 veldwochenlang aus. Jetzt feierte er nog steeds en heimelijk sein Debüt für den Ruhrpott-Klub.

FC Schalke 04: Tauer viert debuut

We zijn begonnen in de winter op basis van 1. FSV Mainz 05 tegen FC Schalke 04, er is tot 2024 beide den Koningsblauw onder Vertrag. De defensieve Mittelfeldspieler verletzte sich in der Vorbereitung jedoch früh en fehlte S04 in de eerste Bundesliga-Spielen nach de pauze-dementsprechend.

Nachdem er sich jetzt wieder zurück ins Mannschaftstraining geared hatte, durfde er non in der U23 Spielpraxis sammeln. Waar Profis zijn eerste Spiel in die jaren tegen VfB Stuttgart met 2:1 gewonnen, feierte Tauer in der Regionalliga tegen Rot-Weiss Oberhausen sein S04-Debüt.

Allerdingen zijn ingesteld op een deutliche 1:4-Pleite für die Knappen. Nach der Partie gabs es aufbauende Worte von U23-Coach Jakob Fimpel: „Er was een totale strijd en een hatte mit en tegen het Ball gute Momente. Het is auch nicht immer so light für die Jungs. Kennst den Gegner nicht, weet dat de Liga nicht en dann klingelt es driemaal en du weißt gar nicht warum.

Tauer wohl weiter bij der U23

Und Fimpel weiter: “Ich fand, dass er auch in der 2. Halbzeit mit dem Kopf total oben blieben ist und eine gute Ausstrahlung hatte.” Tauer wird wohl auch in den kommenden Wochen eerste einmal in der U23 des FC Schalke 04 zum Einsatz kommen, ehe Thomas Reis das “ok” für die Bundesliga gibt.

Niklas Tauer maakte zijn debuut voor de S04. Mit der U23 setzte es alldings one 1:4-Pleite tegen Rot-Weiss Oberhausen. Foto: Micha Korb / FUNKE Fotoservices

Maar of het nu een Rückkehr ins Profiteam dürfte es Tauer schwer haben is. Auf seiner Position im defensen Mittelfeld sind Tom Krauß en Alex Kral gesetzt. Zudem dürften auch Eder Balanta en Danny Latza Vorrang haben.

Ob Tauer in dieser Spielzeit helemaal niet in der Bundesliga eingesetzt wird, wird sich dann zeigen. Cheftrainer Reis braucht voor den Kampf um den Klassenerhalt voor allem fitte en leistungsstarke Spieler.