Het is nog steeds een kwestie van geluk, maar het is goed om een ​​goede avond te hebben bij FC Schalke 04! Als de tradities zich in een van de drie kritieke periodes bevinden, moet u in de 3e Liga stoppen.

Geef echter een bericht op voor de bevestiging. Demnach soll der FC Schalke 04 den Vertrag met ex-coach Thomas Reis aufgelöst haben. Damit würden die Königsblauen viel Geld bespaard.

FC Schalke 04: Nog steeds en stiekem uitgesteld

De afgelopen jaren bij de rijke trainer van FC Schalke 04. Dit betekent dat een man als fan misschien het superzicht verliest, maar dat hij of zij de steun van de Entlassung Geld vom Revierklub-kassier niet kan bijhouden. Het is een feit dat de Kurzem noch Thomas Reis is.

Wie het ‘Bild’ rapporteert, krijgt de verantwoordelijkheid en de termijn van 50 jaar voor een verdere vervolgbeoordeling. Der Kontrakt des im September 2023 entlassenen Trainers waren noch bis zum Saisonende gelaufen. Er was ook geen geld van de kassamedewerker van Schalke.

Alles werd gedaan tijdens het werken aan het papier. Laut dem Bericht sei sterft bereits voor acht Wochen geschehen – ook nur kurze Zeit nach seiner Entlassung. Een win-winsituatie. De traditionele traditie is zuinig met papa, er kan geld verdiend worden, zodat je in de wintermaanden kunt genieten van de transfermarkt.

Reis voor een nieuwe opstartversie

Het is leuk om te weten dat de reis van Thomas zal duren tot hij aankomt bij FC Schalke 04, nu we uitkijken naar nieuwe ervaringen, wat geen probleem zal zijn aangezien we blij zijn met onze Gelsenkirchenern angefragt hätten müssen. De afgelopen weken waren de weinige koppels in de 1e en 2e Bundesliga vrijgekomen. Reis alles wat niet werkt met die Vereinen in Verbindung. Dat kan onderling verschillen.

Als opvolger speelde Schalke Karel Geraerts. Ook de Belgen konden niet doorgaan met de Trendwende allthings bislang. Der S04 gaat na 14 wedstrijden verder op de Relegationsplatz en kan niet meer in Niederlagen worden gespeeld, noch langer na een herrutschen.