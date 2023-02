In der vergangen Bundesliga-Hinrunde hatte der FC Schalke 04 met felle Verletzungspech zu kämpfen. Im neuen Jahr sollte al het andere werd, maar schon im Trainingslager in der Türkei musste Trainer Thomas Reis weitere Ausfälle verzeichnen.

Einer von diesen war Stürmer Sebastian Polter. Nun hat der Offensivspieler des FC Schalke 04 über seine Verletzung sprachen and erklärt, weshalb er dieser auch etwas Positives abgewinnen kann.

FC Schalke 04: Polter spricht über Verletzung

Im vereinseigenen Podcast hat S04-Star Sebastian Polter über seine Verletzung sprak, die er sich im Traininglager in Belek zogezogen hat. “Zu dem Zeitpunkt bin ich sehr fit gewesen and hatte eigentlich ein gutes Gefühl gehabt”, blickt der Stürmer zurück and ergänzt dann: “Ich bin sehr oft im Luftzweikampf und gehe dahin, wo es wehtut, aber in dem Moment war irgendetwas different. Als ik kom met meinem Knie, heb ik direct gemarkeerd, dass dass kaputt gegangen sein muss. Kaputtgegangen is de Kreuzband im Knie. Diese Verletzung voorkomt dat wohl einen weiteren Einsatz in der laufenden Saison.

Nachdem is normaal gesproken hätte, hätte is gemarkeerd, dat „irgendwas instabil“ im Knie is. Das Erstaunliche: Am Tag selber hätte is laut eigenen Aussagen kan grote schmerzen mehr gehabt, diese kamen eerst über die Nacht. Als de untersuchungen am nächsten tag hätte sich dann herausgestellt, dass sich im Knie eine Flussigkeit gebildet hat. “Toen ging gar nichts mehr”, zegt Polter zurück.

FC Schalke 04: Verletzung für Polter “Fluch und Segen”

Weil Polter kurz nach der Verletzung zum wiederholten Mal Vater is geworden, sei diese für ihn “Fluch und Segen”. „Einerseits war ich jetztviel zuhause en konnte unseren Sohn kenlernen mit meiner Frau die ersten Abläufe absolvieren, aber ich hatte es auch gerne anders gehabt. Ich wäre auch weiterhin bei der Mannschaft gewesen, trainiert and in den Spielen geholfen“, erklärt der Stürmer.

Seinem Kind und seiner Frau ginge es “den Umständen entsprechend sehr gut”, de Frauen nach der Geburt immer nochmal “ihre Wehwehchen” haben würden. Als de “Abläufe zuhause immer schmeidiger” würden waren, is het duidelijk: Sebastian Polter möchte so schnell es geht zurück auf den Fußballplatz. Bis es zo weit ist, er durfde aber wahrscheinlich noch viel Zeit haben seinen Sohn besser kenzulernen.